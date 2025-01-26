Без яєць та борошна: правильний рецепт картопляних дерунів, що смакуватимуть як ніколи

Якщо у вас вдома є тільки картопля та цибуля, а в магазин йти не хочеться, вдалим вибором для вечері стануть деруни. Цю ситну та ароматну страву обожнюють і дорослі, і малі.

Приготувати улюблені багатьма оладки можна з мінімальної кількості інгредієнтів. Рецептом картопляних дерунів без яєць та борошна ділиться 24 Канал з посиланням на Lady. Читайте також Вони можуть бути не лише солодкими: рецепт солоних сирників, що не поступаються ресторанним Картопляні деруни без яєць та борошна Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 2 цибулини;

– олія для смаження. Приготування: Коренеплід натріть на дрібній тертці, а потім на 5 хвилин перекладіть в сито, щоб уся зайва рідина пішла. З цибулею зробіть аналогічні маніпуляції.

Змішати все з перцем, сіллю та ретельно перемішайте. Картопляна маса не має бути рідкою.

Обсмажуйте деруни на попередньо розігрітій сковороді з достатньою кількістю олії.

Подавайте до столу зі сметаною та зеленню. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ліниві сосиски у тісті.