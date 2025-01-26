26 січня 2025, 16:20
Без яєць та борошна: правильний рецепт картопляних дерунів, що смакуватимуть як ніколи
Якщо у вас вдома є тільки картопля та цибуля, а в магазин йти не хочеться, вдалим вибором для вечері стануть деруни. Цю ситну та ароматну страву обожнюють і дорослі, і малі.
Приготувати улюблені багатьма оладки можна з мінімальної кількості інгредієнтів. Рецептом картопляних дерунів без яєць та борошна ділиться 24 Канал з посиланням на Lady.
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Картопляні деруни без яєць та борошна
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 2 цибулини;
– олія для смаження.
Приготування:
- Коренеплід натріть на дрібній тертці, а потім на 5 хвилин перекладіть в сито, щоб уся зайва рідина пішла. З цибулею зробіть аналогічні маніпуляції.
- Змішати все з перцем, сіллю та ретельно перемішайте. Картопляна маса не має бути рідкою.
- Обсмажуйте деруни на попередньо розігрітій сковороді з достатньою кількістю олії.
- Подавайте до столу зі сметаною та зеленню.
Смачного!
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