15 травня, 08:26
Таких ви ще точно не їли: деруни на хлібі – готуй хоч кожного дня
Деруни точно входять в перелік улюблених страв, але через складність приготування смакувати ними часто не вдається. Настав час це виправити!
Усе, що потрібно для цих дерунів, вже точно є на вашій кухні. Тож 24 Канал пропонує не відкладати задоволення на потім на насолодитися улюбленими дерунами за рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт дерунів на хлібі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 картоплини;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 6 скибок білого батона;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Натріть картоплю на крупній тертці, додайте до неї яйце та подрібнену цибулю.
- Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
- Отриману суміш нанесіть на шматочки батона.
- Обсмажуйте бутерброди на розігрітій олії, викладаючи їх начинкою донизу.
Смачного!
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