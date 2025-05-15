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15 травня, 08:26
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Таких ви ще точно не їли: деруни на хлібі – готуй хоч кожного дня

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Деруни точно входять в перелік улюблених страв, але через складність приготування смакувати ними часто не вдається. Настав час це виправити!

Усе, що потрібно для цих дерунів, вже точно є на вашій кухні. Тож 24 Канал пропонує не відкладати задоволення на потім на насолодитися улюбленими дерунами за рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт дерунів на хлібі 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 2 картоплини;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 6 скибок білого батона;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування:

  1. Натріть картоплю на крупній тертці, додайте до неї яйце та подрібнену цибулю.
  2. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
  3. Отриману суміш нанесіть на шматочки батона.
  4. Обсмажуйте бутерброди на розігрітій олії, викладаючи їх начинкою донизу.

Смачного!

Не рецепт, а знахідка: ароматне печиво на сковороді за 15 хвилин. 