УКР РУС
26 січня 2025, 21:22
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Такі деруни подавай хоч на свято: особливий рецепт з сьомгою та вершками

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Деруни не просто так увійшли до українських кулінарних традицій. Втім, ця страва така смачна, що її знають і далеко за межами України.

Приготувати ці деруни бодай раз повинна кожна українська господиня. Цей рецепт настільки досконалий, що вартує уваги і під час святкових приготувань. 24 Канал пропонує приготувати деруни так, як рекомендує Haps

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Рецепт дерунів з сьомгою та вершками 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 1 яйце;
– 1 – 2 склянки борошна;
– сіль та перець – до смаку;
– олія для смаження;
– копчений лосось шматочками;
– густі кислі вершки (22%);
– кріп – до смаку.

Приготування

  1. Почистіть картоплю та цибулю. Зверніть увагу: не тріть їх, а пропустіть через соковижималку. Отриману картопляно-цибульну масу вийміть з контейнера соковижималки та викладіть в миску.
  2. Сік, отриманий з картоплі та цибулі, залиште на кілька хвилин. За цей час крохмаль відділиться і осідатиме на дно. Потім злийте прозору рідину зверху і додайте осілий крохмаль до картопляної маси в мисці.
  3. Збийте яйце, за бажанням додайте пшеничне борошно, перемішайте, посоліть і поперчіть.
  4. Набирайте ложкою порції суміші, викладайте на розігріту олію і трохи розрівнюйте.
  5. Коли млинці підрум'яняться з одного боку, переверніть їх і обсмажте з іншого.
  6. Подавайте з шматочком лосося та вершками, прикрасьте гілочкою кропу. 

Смачного!

Не треба ніякої ваги: як легко відміряти борошно за допомогою ложки. 