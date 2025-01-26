26 січня 2025, 21:22
Такі деруни подавай хоч на свято: особливий рецепт з сьомгою та вершками
Деруни не просто так увійшли до українських кулінарних традицій. Втім, ця страва така смачна, що її знають і далеко за межами України.
Приготувати ці деруни бодай раз повинна кожна українська господиня. Цей рецепт настільки досконалий, що вартує уваги і під час святкових приготувань. 24 Канал пропонує приготувати деруни так, як рекомендує Haps.
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Рецепт дерунів з сьомгою та вершками
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 1 яйце;
– 1 – 2 склянки борошна;
– сіль та перець – до смаку;
– олія для смаження;
– копчений лосось шматочками;
– густі кислі вершки (22%);
– кріп – до смаку.
Приготування:
- Почистіть картоплю та цибулю. Зверніть увагу: не тріть їх, а пропустіть через соковижималку. Отриману картопляно-цибульну масу вийміть з контейнера соковижималки та викладіть в миску.
- Сік, отриманий з картоплі та цибулі, залиште на кілька хвилин. За цей час крохмаль відділиться і осідатиме на дно. Потім злийте прозору рідину зверху і додайте осілий крохмаль до картопляної маси в мисці.
- Збийте яйце, за бажанням додайте пшеничне борошно, перемішайте, посоліть і поперчіть.
- Набирайте ложкою порції суміші, викладайте на розігріту олію і трохи розрівнюйте.
- Коли млинці підрум'яняться з одного боку, переверніть їх і обсмажте з іншого.
- Подавайте з шматочком лосося та вершками, прикрасьте гілочкою кропу.
Смачного!
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