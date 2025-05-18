Без випікання та мороки: готуємо рулет "Баунті", перед яким не можуть встояти і дорослі
Цей елементарний десерт точно вартує вашої уваги. Копійчані інгредієнти, простий процес та дивовижний результат – це поєднання підкорює усіх.
Цей десерт не потребує великого бюджету чи зусиль. А результат точно потішить вас краще за більшість магазинних солодощів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт рулету "Баунті"
- Час: 20 хвилин + заморожування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів найпростішого цукрового печива;
– 2 столові ложки какао-порошку;
– 100 мілілітрів молока;
– 2,5 столових ложок цукру;
– 80 грамів вершкового масла кімнатної температури;
– 60 грамів цукрової пудри;
– 80 грамів кокосової стружки;
– ванільний цукор до смаку.
Приготування:
- Печиво подрібнюємо до стану дрібної крихти. Додаємо порошок какао та ретельно перемішуємо.
- Молоко трохи підігріваємо, розчиняємо в ньому цукор і ванілін.
- Вливаємо тепле молоко до маси з печива та замішуємо густу, липку суміш — основу для "тіста".
- В окремій мисці з’єднуємо розм’якшене вершкове масло, цукрову пудру та кокосову стружку. Ретельно перемішуємо до однорідної маси.
- На поверхні столу розстеляємо харчову плівку. Вологими руками викладаємо шоколадну основу, формуючи прямокутник товщиною приблизно 0,5 – 0,8 сантиметра.
- Поверх шоколадного шару рівномірно розподіляємо кокосову начинку, трохи зміщуючи її в бік, звідки почнемо згортати рулет.
- Скориставшись плівкою, обережно згортаємо все в рулет.
- Загортаємо його у ту ж плівку та відправляємо в морозилку на 60 – 90 хвилин.
- Після цього перекладаємо в холодильник для подальшого зберігання.
Смачного!
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