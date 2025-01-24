Насолода для душі: рецепт десерту Мільфейль – перед ним не встоїть ніхто
Є десерти, які здатні відкрити незабутні грані кулінарного мистецтва. Мільфейль точно входить до їхнього переліку. Спробуйте – і одразу зрозумієте чому.
Усі, хто скуштують цей десерт, будуть дивуватися, чому ви досі не працюєте у ресторані. У ньому промовляє французька витонченість, перед якою просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом Feast Delights.
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Рецепт десерту Мільфейль
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 рулон тіста для багета;
– 200 грамів вершкового масла;
– 1/2 чаші цукру;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 1 чаша борошна.
Декор та наповнювачі:
– 100 грамів чорного або молочного шоколаду;
– 1 чаша сезонних фруктів;
– цукрова пудра – для прикраси.
Приготування:
Розгорніть тісто для багета та розріжте його на прямокутники. Випікайте прямокутники у попередньо розігрітій духовці при температурі 200 градусів протягом 15 – 20 хвилин, доки вони не стануть золотистими.
Збийте вершкове масло до м'якої консистенції. Додайте цукор і ванільний цукор, продовжуючи збивати. Потім по одному додайте яйця, не припиняючи збивати. Поступово додавайте борошно, збиваючи до отримання однорідного крему.
Нанесіть крем на один прямокутник тіста. Викладіть зверху другий прямокутник і притисніть, щоб шари склеїлися. Повторюйте цей процес, поки не отримаєте бажану кількість шарів.
Розтопіть шоколад і обережно облийте верхній шар десерту. Додайте свіжі фрукти на верх і прикрасьте цукровою пудрою.
Наріжте Мільфейль на порційні шматочки та подавайте на красивій таці.
Смачного!
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