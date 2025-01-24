УКР РУС
24 січня 2025, 10:55
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Насолода для душі: рецепт десерту Мільфейль – перед ним не встоїть ніхто

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Є десерти, які здатні відкрити незабутні грані кулінарного мистецтва. Мільфейль точно входить до їхнього переліку. Спробуйте – і одразу зрозумієте чому.

Усі, хто скуштують цей десерт, будуть дивуватися, чому ви досі не працюєте у ресторані. У ньому промовляє французька витонченість, перед якою просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом Feast Delights.

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Рецепт десерту Мільфейль

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 1 рулон тіста для багета;
– 200 грамів вершкового масла;
– 1/2 чаші цукру;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 1 чаша борошна.
Декор та наповнювачі:
– 100 грамів чорного або молочного шоколаду;
– 1 чаша сезонних фруктів;
– цукрова пудра – для прикраси.

Приготування

  1. Розгорніть тісто для багета та розріжте його на прямокутники. Випікайте прямокутники у попередньо розігрітій духовці при температурі 200 градусів протягом 15 – 20 хвилин, доки вони не стануть золотистими.

  2. Збийте вершкове масло до м'якої консистенції. Додайте цукор і ванільний цукор, продовжуючи збивати. Потім по одному додайте яйця, не припиняючи збивати. Поступово додавайте борошно, збиваючи до отримання однорідного крему.

  3. Нанесіть крем на один прямокутник тіста. Викладіть зверху другий прямокутник і притисніть, щоб шари склеїлися. Повторюйте цей процес, поки не отримаєте бажану кількість шарів.

  4. Розтопіть шоколад і обережно облийте верхній шар десерту. Додайте свіжі фрукти на верх і прикрасьте цукровою пудрою.

  5. Наріжте Мільфейль на порційні шматочки та подавайте на красивій таці.

Смачного! 

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