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4 липня, 08:45
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Захват – у кожній ложечці: десерт з полуницею та бананом без борошна та цукру

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Десерт з полуницею та бананом без борошна та цукру можна готувати хоч кожного дня. 
  • Банан та полуниця – ідеальний дует для смачного десерту. 

Цей десерт точно варто спробувати у сезон полуниці. Він настільки смачний, що навряд чи довго залишатиметься у холодильнику.

Ніжний десерт з улюбленими смаками – це порція задоволення, перед якою неможливо встояти. І головне – багато зусиль докладати точно не доведеться. 24 Канал радить спробувати смаколик за рецептом з інстаграму simplefood_video.

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Рецепт полунично-бананового десерту 

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 3 яйця;
– 1 банан;
– 400 грамів сиру рікота;
 – полуниця;
– кокосова стружка. 

Приготування: 

  1. Банан розминаємо виделкою. 
  2. Змішуємо з рікотою та яйцями до однорідності. 
  3. Виливаємо у форму для запікання. 
  4. Викладаємо нарізану полуницю та посипаємо кокосовою стружкою. 
  5. Випікаємо 50 хвилин при температурі 180 градусів. 
  6. Подаємо охолодженим.

Смачного!

Так смакує ніжність: десерт без випікання, який ніколи не набридає. 