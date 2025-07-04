Захват – у кожній ложечці: десерт з полуницею та бананом без борошна та цукру

Цей десерт точно варто спробувати у сезон полуниці. Він настільки смачний, що навряд чи довго залишатиметься у холодильнику.

Ніжний десерт з улюбленими смаками – це порція задоволення, перед якою неможливо встояти. І головне – багато зусиль докладати точно не доведеться. 24 Канал радить спробувати смаколик за рецептом з інстаграму simplefood_video. До теми Навіть діти забудуть про газовану воду: готуємо малиновий квас – насолода у кожному ковтку Рецепт полунично-бананового десерту Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 1 банан;

– 400 грамів сиру рікота;

– полуниця;

– кокосова стружка. Приготування: Банан розминаємо виделкою. Змішуємо з рікотою та яйцями до однорідності. Виливаємо у форму для запікання. Викладаємо нарізану полуницю та посипаємо кокосовою стружкою. Випікаємо 50 хвилин при температурі 180 градусів. Подаємо охолодженим. Смачного! Так смакує ніжність: десерт без випікання, який ніколи не набридає.