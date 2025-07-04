4 липня, 08:45
Захват – у кожній ложечці: десерт з полуницею та бананом без борошна та цукру
Основні тези
- Десерт з полуницею та бананом без борошна та цукру можна готувати хоч кожного дня.
- Банан та полуниця – ідеальний дует для смачного десерту.
Цей десерт точно варто спробувати у сезон полуниці. Він настільки смачний, що навряд чи довго залишатиметься у холодильнику.
Ніжний десерт з улюбленими смаками – це порція задоволення, перед якою неможливо встояти. І головне – багато зусиль докладати точно не доведеться. 24 Канал радить спробувати смаколик за рецептом з інстаграму simplefood_video.
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Рецепт полунично-бананового десерту
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 банан;
– 400 грамів сиру рікота;
– полуниця;
– кокосова стружка.
Приготування:
- Банан розминаємо виделкою.
- Змішуємо з рікотою та яйцями до однорідності.
- Виливаємо у форму для запікання.
- Викладаємо нарізану полуницю та посипаємо кокосовою стружкою.
- Випікаємо 50 хвилин при температурі 180 градусів.
- Подаємо охолодженим.
Смачного!
Так смакує ніжність: десерт без випікання, який ніколи не набридає.