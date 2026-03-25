Не тільки зі згущенкою: ці вафлі готують із желе, білковим кремом і "Корівкою"

Коли до свят хочеться приготувати щось солодке, не завжди є бажання братися за складну випічку з довгим списком дорогих етапів. Саме тому вафлі з різними начинками мають такий успіх – їх просто готувати, а виглядають так, ніби на них витратили пів дня.

Вибір на будь-який смак: ніжне желе, білковий крем або знайома з дитинства "Корівка". Перед Великоднем такі десерти особливо доречні, розповідає ютуб-канал Onyshkevychi. Як приготувати хрусткі вафлі з кремом із цукерок "Корівка"? Час : 20 хвилин

Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів цукерок "Корівка";

– 180 грамів вершкового масла;

– 8 вафель. Робимо знайомий десерт на новий лад: відео Приготування: Вершкове масло з’єднайте з цукерками в сотейнику з товстим дном або на сковорідці. Поставте на повільний вогонь і, постійно помішуючи, розтопіть до однорідної маси. Коли карамель почне кипіти, відставте її вбік приблизно на 3 хвилини, а потім знову добре перемішайте. Надалі періодично помішуйте масу, щоб масло не відділялося. Поки карамель гаряча, починайте збирати вафельний торт. На один шар використовуйте приблизно 3 столові ложки маси, розподіляючи її так, щоб вона заповнила пори вафель. Залишки зручно знімати кондитерським шпателем або широким ножем. Так само перемажте всі вафельні коржі. Після цього викладіть останній корж, поставте зверху прес і залиште приблизно на 30 хвилин. Готовий торт за бажанням можна прикрасити. Як приготувати зефірні вафлі? Час : 25 хвилин

Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 квадратні вафлі;

– 3 пакети желе;

– 300 мілілітрів кип’ятку. Таких вафель ви ще не робили: відео Приготування: Форму розміром 30 × 18 × 8 сантиметрів застеліть пергаментом. Якщо є потреба, пергамент можна злегка змастити олією. Квадратні вафлі обріжте за розміром форми, щоб вийшло 4 однакові вафельні листи. Желe з пакетів пересипте в окремі миски й кожне залийте 100 мілілітрами кип’ятку. Добре перемішайте, щоб желе повністю розчинилося. Якщо маса розчиняється погано, її можна трохи підігріти в мікрохвильовці й знову перемішати. Залиште желе охолонути до кімнатної температури. Потім по черзі збийте кожен вид желе до утворення пишної пінистої маси, яка збільшиться в об’ємі. Одразу викладіть перший збитий шар у підготовлену форму на вафлю й рівномірно розподіліть. Зверху покладіть вафельний лист і злегка притисніть, щоб маса схопилася з вафлею. Так само сформуйте наступні шари, щоразу чергуючи збиту желейну масу з вафлею. Працювати потрібно швидко, бо збите желе досить швидко густіє. Зверху накрийте останнім вафельним шаром і поставте торт у холодильник приблизно на 1,5 години, щоб маса добре стабілізувалася. Як приготувати вафлі з білковим кремом? Ці вафлі з TikTok lidusichka1993 мають усі шанси стати вашими улюбленими. Час : 30 хвилин

Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 150 грамів розтопленого вершкового масла;

– 150 грамів борошна;

– 1 чайну ложку ванільного цукру;

– дрібку солі;

– 3 білки;

– 180 грамів цукру;

– 60 мілілітрів води;

– 1/4 чайної ложки лимонної кислоти або 1 чайну ложку лимонного соку;

Спочатку приготуйте вафлі. Яйця збийте з цукром до світлої маси, додайте розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Потім всипте ванільний цукор, дрібку солі та просіяне борошно, після чого перемішайте до гладкого тіста консистенції густої сметани. Випікайте вафлі у вафельниці до золотистого кольору. Гарячі вафлі одразу скручуйте в трубочки, бо після охолодження вони стануть крихкими. Далі приготуйте білковий заварний крем. У сотейнику змішайте цукор і воду, поставте на середній вогонь і варіть сироп 4 – 6 хвилин після закипання. Поки сироп вариться, білки збийте з лимонною кислотою або лимонним соком до м'яких піків. Гарячий сироп вливайте в білки тонкою цівкою, не припиняючи збивати. Після цього збивайте ще 5 – 7 хвилин, доки крем не стане густим, блискучим і не почне добре тримати форму. Охолоджені трубочки наповніть кремом за допомогою кондитерського мішка. Щоб вони залишалися хрумкими, наповнюйте їх кремом безпосередньо перед подачею.

