Культовий десерт на Великдень, збережіть, щоб не загубити: печемо сирник "Сльози ангела"

Є десерти, які впізнають ще до першого шматка. Сирник "Сльози ангела" саме такий! Після випікання на його поверхні з’являються маленькі прозорі краплі, через які він і отримав свою незвичну назву.

Такий сирник часто печуть до великих свят, зокрема на Великдень, пише Рrzyslij przepis. Він виглядає ефектно й має ніжну текстуру – ідеальне рішення для незабутнього святкування.

До теми Українська закосичена паска: осучаснений рецепт з відео

Як приготувати сирник "Сльози ангела"?

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 190 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 90 грамів холодного вершкового масла;

– 2 яєчні жовтки;

– дрібка солі;

– 700 грамів якісного кисломолочного сиру;

– 1 стручок ванілі;

– цедра 1 лимона;

– 100 грамів дрібного цукру;

– 250 мілілітрів молока;

– 70 мілілітрів соняшникової олії;

– 50 грамів картопляного крохмалю;

– 3 яєчні жовтки;

– 5 яєчних білків;

– 170 грамів дрібного цукру.

Який же він смачний / Фото Przyslij przepis

Приготування:

Духовку розігрійте до 170 градусів у режимі "верх-низ" без конвекції. Тим часом швидко замісіть пісочне тісто з борошна, цукрової пудри, холодного вершкового масла, 2 жовтків і дрібки солі. Працюйте швидко, щоб тісто не встигло нагрітися. Сформуйте з нього кулю, щільно загорніть у харчову плівку й поставте в морозильну камеру, поки готуватимете сирну масу. Для начинки перекладіть у чашу міксера кисломолочний сир, насіння зі стручка ванілі, лимонну цедру, 100 грамів дрібного цукру, молоко, соняшникову олію та картопляний крохмаль. Ретельно збийте масу, але без зайвого насичення повітрям. Наприкінці по одному додайте 3 жовтки, постійно перемішуючи. Дно форми діаметром 21 сантиметр застеліть пергаментом. Дістаньте тісто з морозильної камери, розкачайте його й викладіть у форму, після чого проколіть дно виделкою. Вилийте зверху сирну масу й поставте випікатися на 55 хвилин. За 10 хвилин до завершення випікання в чистій сухій мисці збийте білки до стійких блискучих піків. Не припиняючи збивати, поступово всипте 170 грамів дрібного цукру, щоб маса стала ще густішою, пишнішою та блискучою. Не вимикаючи духовку, дістаньте сирник, покрийте верх безе й сформуйте лопаткою хвилі. Поверніть сирник у духовку, зменште температуру до 150 градусів і випікайте ще 15 хвилин. Стежте, щоб безе не перепеклося, адже тоді не утвориться характерна "роса". Воно має лише злегка зазолотитися. Готовий сирник перекладіть на решітку й залиште охолоджуватися. Крапельки "роси" з’являться не відразу, а під час охолодження. Коли сирник стане кімнатної температури, поставте його в холодильник – після охолодження він буде ще смачнішим.

Як приготувати ідеальний сирник?

Краплі, які з’являються на поверхні торта "Золота роса", утворюються не випадково, пише Besahy. Це волога, що піднімається з сирної маси й осідає зверху у вигляді характерних "сліз".

Щоб такий ефект справді з’явився, сирна основа має бути доволі ніжною і вологою, а безе – приготованим за правильної температури. Велике значення має і склад самого чізкейка. Для вдалої текстури зазвичай обирають жирний сир, адже саме він допомагає отримати потрібну консистенцію. Іноді використовують і сир з відра, але лише за умови, що він якісний.

Не менш важливим компонентом є олія – без неї характерні солодкі краплі на поверхні не утворяться. Безе для такого чізкейка слід випікати за температури 150 градусів не довше ніж 15 хвилин.

Під час охолодження волога з нижнього шару починає підніматися вгору, і на поверхні поступово проступають блискучі краплі. Саме вони і створюють той впізнаваний ефект "золотої роси", завдяки якому цей десерт отримав свою назву.

Що ще смачного приготувати?