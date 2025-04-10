Не тільки паска, шинка та ковбаси: готуємо кольоровий десерт "Великодні галявини"

Кожне застілля повинне закінчуватися смачним десертом. І Великдень не повинен бути винятком, коли для нього створено стільки святкових смаколиків.

"Великодні галявини" – це десерт, який точно вартий вашого святкового столу. Він стане чудовим фінальним акордом для вашої зустрічі із сімʼєю та близькими, розповідає 24 Канал з посиланням на Picante Cooking.

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Рецепт десерту "Великодні галявини"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6 – 8 (залежно від розміру склянок)

Інгредієнти:

шпинатний бісквіт:

– 200 грамів замороженого шпинату (розморозити, відтиснути);

– 90 грамів цукру;

– 2 яйця (білки відділити від жовтків);

– 140 грамів борошна;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 75 мілілітрів олії без запаху;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

для крему:

– 250 грамів охолоджених вершків 30%;

– 250 грамів охолодженого сиру маскарпоне;

– 40 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

для фружеліни:

– 500 грамів малини;

– 50 грамів цукру;

– 1 чайна ложка желатину;

– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;

– 150 мілілітрів яблучного соку для просочування;

– шоколадні яйця для прикраси.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. У чашу блендера покладіть всі інгредієнти для бісквіта, за винятком білків. Збивайте до однорідної маси. Окремо збийте білки до стійких піків. Обережно і ретельно змішайте збиті білки з шпинатною масою. Перелийте отримане тісто у роз’ємну форму діаметром 20 сантиметрів, попередньо застелену пергаментом. Поставте форму з тістом у розігріту духовку та випікайте 20 – 25 хвилин, поки зубочистка, вставлена в центр, не вийде сухою. Дістаньте бісквіт з духовки та залиште у формі до повного охолодження. Коли бісквіт охолоне, приготуйте малинову фружеліну. Для цього змішайте всі інгредієнти у сотейнику з товстим дном, добре перемішайте і поставте на маленький вогонь. Варіть, постійно помішуючи, до моменту, коли маса почне булькати і майже закипить. Зніміть з вогню і дайте вистигнути до кімнатної температури. Коли фружеліна охолоне, приготуйте крем. Збийте вершки та маскарпоне в глибокій мисці або чаші планетарного міксера до стійких піків. Продовжуючи збивати, додайте обидва види цукру. Для збірки перекладіть крем у кондитерський мішок (з будь-якою насадкою або без) і розріжте охолоджений бісквіт навпіл. Для зручності бісквіт можна нарізати шматочками. На дно сервірувальних склянок викладіть трохи бісквіту, приблизно до 1/4 склянки, рвучи його на дрібні шматочки. Скропіть бісквіт яблучним соком за допомогою кулінарного пензлика. Потім щедро накрийте бісквіт кремом, видавлюючи його з мішка до половини висоти склянок. На крем викладіть 3 – 4 столові ложки фружеліни і знову накрийте все шматочками бісквіта, просочуючи їх соком. Помістіть підготовлений десерт у холодильник на щонайменше 1 годину. Подавайте десерт охолодженим, перед подачею прикрасьте шоколадними яйцями або їстівними квітами.

Смачного!

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