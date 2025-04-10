"Пасхальные поляны" – это десерт, который точно стоит вашего праздничного стола. Он станет прекрасным финальным аккордом для вашей встречи с семьей и близкими, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Picante Cooking.

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Рецепт десерта "Пасхальные поляны"

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6 – 8 (в зависимости от размера стаканов)

Ингредиенты:

шпинатный бисквит:

– 200 граммов замороженного шпината (разморозить, отжать);

– 90 граммов сахара;

– 2 яйца (белки отделить от желтков);

– 140 граммов муки;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 75 миллилитров масла без запаха;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

для крема:

– 250 граммов охлажденных сливок 30%;

– 250 граммов охлажденного сыра маскарпоне;

– 40 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

для фружелины:

– 500 граммов малины;

– 50 граммов сахара;

– 1 чайная ложка желатина;

– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;

– 150 миллилитров яблочного сока для пропитки;

– шоколадные яйца для украшения.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В чашу блендера положите все ингредиенты для бисквита, за исключением белков. Взбивайте до однородной массы. Отдельно взбейте белки до устойчивых пиков. Осторожно и тщательно смешайте взбитые белки со шпинатной массой. Перелейте полученное тесто в разъемную форму диаметром 20 сантиметров, предварительно застеленную пергаментом. Поставьте форму с тестом в разогретую духовку и выпекайте 20 – 25 минут, пока зубочистка, вставлена в центр, не выйдет сухой. Достаньте бисквит из духовки и оставьте в форме до полного остывания. Когда бисквит остынет, приготовьте малиновую фружелину. Для этого смешайте все ингредиенты в сотейнике с толстым дном, хорошо перемешайте и поставьте на маленький огонь. Варите, постоянно помешивая, до момента, когда масса начнет булькать и почти закипит. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Когда фружелина остынет, приготовьте крем. Взбейте сливки и маскарпоне в глубокой миске или чаше планетарного миксера до устойчивых пиков. Продолжая взбивать, добавьте оба вида сахара. Для сборки переложите крем в кондитерский мешок (с любой насадкой или без) и разрежьте охлажденный бисквит пополам. Для удобства бисквит можно нарезать кусочками. На дно сервировочных стаканов выложите немного бисквита, примерно до 1/4 стакана, рвите его на мелкие кусочки. Сбрызните бисквит яблочным соком с помощью кулинарной кисточки. Затем щедро накройте бисквит кремом, выдавливая его из мешка до половины высоты стаканов. На крем выложите 3 – 4 столовые ложки фружелины и снова накройте все кусочками бисквита, пропитывая их соком. Поместите подготовленный десерт в холодильник на минимум 1 час. Подавайте десерт охлажденным, перед подачей украсьте шоколадными яйцами или съедобными цветами.

Приятного аппетита!

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