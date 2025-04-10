"Пасхальные поляны" – это десерт, который точно стоит вашего праздничного стола. Он станет прекрасным финальным аккордом для вашей встречи с семьей и близкими, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Picante Cooking.
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Рецепт десерта "Пасхальные поляны"
- Время: 2 часа
- Порций: 6 – 8 (в зависимости от размера стаканов)
Ингредиенты:
шпинатный бисквит:
– 200 граммов замороженного шпината (разморозить, отжать);
– 90 граммов сахара;
– 2 яйца (белки отделить от желтков);
– 140 граммов муки;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 75 миллилитров масла без запаха;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
для крема:
– 250 граммов охлажденных сливок 30%;
– 250 граммов охлажденного сыра маскарпоне;
– 40 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
для фружелины:
– 500 граммов малины;
– 50 граммов сахара;
– 1 чайная ложка желатина;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
– 150 миллилитров яблочного сока для пропитки;
– шоколадные яйца для украшения.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В чашу блендера положите все ингредиенты для бисквита, за исключением белков. Взбивайте до однородной массы.
- Отдельно взбейте белки до устойчивых пиков.
- Осторожно и тщательно смешайте взбитые белки со шпинатной массой.
- Перелейте полученное тесто в разъемную форму диаметром 20 сантиметров, предварительно застеленную пергаментом.
- Поставьте форму с тестом в разогретую духовку и выпекайте 20 – 25 минут, пока зубочистка, вставлена в центр, не выйдет сухой.
- Достаньте бисквит из духовки и оставьте в форме до полного остывания.
- Когда бисквит остынет, приготовьте малиновую фружелину. Для этого смешайте все ингредиенты в сотейнике с толстым дном, хорошо перемешайте и поставьте на маленький огонь. Варите, постоянно помешивая, до момента, когда масса начнет булькать и почти закипит. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
- Когда фружелина остынет, приготовьте крем. Взбейте сливки и маскарпоне в глубокой миске или чаше планетарного миксера до устойчивых пиков. Продолжая взбивать, добавьте оба вида сахара.
- Для сборки переложите крем в кондитерский мешок (с любой насадкой или без) и разрежьте охлажденный бисквит пополам. Для удобства бисквит можно нарезать кусочками.
- На дно сервировочных стаканов выложите немного бисквита, примерно до 1/4 стакана, рвите его на мелкие кусочки.
- Сбрызните бисквит яблочным соком с помощью кулинарной кисточки. Затем щедро накройте бисквит кремом, выдавливая его из мешка до половины высоты стаканов. На крем выложите 3 – 4 столовые ложки фружелины и снова накройте все кусочками бисквита, пропитывая их соком.
- Поместите подготовленный десерт в холодильник на минимум 1 час.
- Подавайте десерт охлажденным, перед подачей украсьте шоколадными яйцами или съедобными цветами.
Приятного аппетита!
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