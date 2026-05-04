Звичайна чайна заварка змінює м’ясо: як посмажити його ніжним і соковитим
- Чайна заварка додає м'ясу легку терпкість і допомагає йому стати м’якшим у маринаді.
- Для маринаду можна подрібнити чайні листки та змішати їх зі спеціями, такими як коріандр, розмарин, гвоздика.
Чайна заварка рідко приходить на згадку, коли йде підготовка до барбекю – і дарма! Міцний чорний чай дає м'ясу легку терпкість, яка відчувається після смаження й робить смак глибшим.
Особливо вдало він поєднується зі спеціями, які й кладуть до м’яса, – коріандром, перцем, розмарином, гвоздикою. У такому маринаді чай не перебиває смак м'яса, а допомагає йому стати м’якшим після кількох годин у холодильнику, зазначає 24 Канал.
У чому секрет чайної заправки для м'яса?
Чай рідко сприймають як інгредієнт для солоних страв, хоча на практиці цей інгредієнт дає глибокий присмак. Він додає легку терпкість, яка добре поєднується з м’ясом. Саме тому його дедалі частіше використовують у маринадах і сухих заправках для гриля.
Щоб використовувати розсипний чай для м’ясної заправки або маринаду, просто подрібніть листя до дрібної текстури за допомогою ступки з товкачиком або кухонного комбайна. Його можна змішати з різноманітними спеціями,
– зазначає шеф-кухар Карл Холл.
Ідеальна соковитість / Фото Pixabay
Важливий момент – ступінь подрібнення. Чим дрібніша текстура, тим рівномірніше чай розподіляється по поверхні і краще просочується під час нагрівання.
Як приготувати ошийок у вологому чайному маринаді?
Заварка з чаю чудово пасує до м'яса, стверджує Олександр Кубицький.
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячого ошийка;
– 1 столова ложка розмарину;
– 1 столова ложка базиліку;
– 1 столова ложка коріандру;
– 1 столова ложка чорного духмяного перцю;
– 2 столові ложки солі;
– 1 столова ложка гвоздики;
– 2 столові ложки чорного чаю;
– 300 мілілітрів окропу;
Для подачі:
– 1 – 2 сині цибулини;
– 1 пучок петрушки;
– сіль до смаку;
– сумах до смаку;
– сік лимона до смаку;
– хліб.
Приготування:
- Свинячий ошийок наріжте зручними шматками для смаження. В окрему миску всипте чорний чай, залийте його окропом і залиште настоятися на кілька хвилин, щоб напій став міцним та ароматним.
- Після цього процідіть чай і дайте йому трохи охолонути, щоб він був теплим, але не гарячим. До м’яса додайте розмарин, базилік, коріандр, чорний духмяний перець, сіль і гвоздику.
- Влийте заварений чай і добре перемішайте, щоб кожен шматок м’яса був покритий маринадом.
- Накрийте ємність кришкою або плівкою та залиште маринуватися на 8 – 12 годин у холодильнику. За цей час ошийок добре просочиться спеціями, чаєм і стане ароматнішим.
- Перед приготуванням дістаньте м’ясо з маринаду й дайте йому трохи постояти при кімнатній температурі. Далі смажте ошийок на мангалі, грилі або пательні до рум’яної скоринки та повної готовності всередині.
- Для подачі синю цибулю наріжте тонкими півкільцями, додайте подрібнену петрушку, трохи солі, сумах і сік лимона. Добре перемішайте й залиште на кілька хвилин, щоб цибуля стала м’якшою.
- Подавайте готове м’ясо з маринованою цибулею, зеленню і хлібом.
Який найшвидший маринад для барбекю?
Найшвидший спосіб підготувати м’ясо до смаження – це простий, маринад, який впорається вже за 20 – 30 хвилин. За основу варто взяти: соєвий соус, сік лайма або трохи оцту, олію для рівномірного розподілу, а також ароматичні добавки на кшталт часнику чи кмину, інформує Food saver.
Якщо потрібно ще швидше, варто змінити не склад, а спосіб підготовки. Також можна пришвидшити процес, якщо цибулю чи часник не просто нарізати, а натерти до кашоподібного стану. У такому вигляді вони активніше виділяють соки й ферменти, які дозволять маринаду швидше проникнути у волокна м'яса.
