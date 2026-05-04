Звичайна чайна заварка змінює м’ясо: як посмажити його ніжним і соковитим

Чайна заварка рідко приходить на згадку, коли йде підготовка до барбекю – і дарма! Міцний чорний чай дає м'ясу легку терпкість, яка відчувається після смаження й робить смак глибшим.

Особливо вдало він поєднується зі спеціями, які й кладуть до м’яса, – коріандром, перцем, розмарином, гвоздикою. У такому маринаді чай не перебиває смак м'яса, а допомагає йому стати м’якшим після кількох годин у холодильнику, зазначає 24 Канал.

Цікаво Яєчня на звичайній олії програє смаком: ось що варто додати на сковороду

У чому секрет чайної заправки для м'яса?

Чай рідко сприймають як інгредієнт для солоних страв, хоча на практиці цей інгредієнт дає глибокий присмак. Він додає легку терпкість, яка добре поєднується з м’ясом. Саме тому його дедалі частіше використовують у маринадах і сухих заправках для гриля.

Щоб використовувати розсипний чай для м’ясної заправки або маринаду, просто подрібніть листя до дрібної текстури за допомогою ступки з товкачиком або кухонного комбайна. Його можна змішати з різноманітними спеціями,

– зазначає шеф-кухар Карл Холл.

Ідеальна соковитість / Фото Pixabay

Важливий момент – ступінь подрібнення. Чим дрібніша текстура, тим рівномірніше чай розподіляється по поверхні і краще просочується під час нагрівання.

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Як приготувати ошийок у вологому чайному маринаді?

Заварка з чаю чудово пасує до м'яса, стверджує Олександр Кубицький.

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячого ошийка;

– 1 столова ложка розмарину;

– 1 столова ложка базиліку;

– 1 столова ложка коріандру;

– 1 столова ложка чорного духмяного перцю;

– 2 столові ложки солі;

– 1 столова ложка гвоздики;

– 2 столові ложки чорного чаю;

– 300 мілілітрів окропу;

Для подачі:

– 1 – 2 сині цибулини;

– 1 пучок петрушки;

– сіль до смаку;

– сумах до смаку;

– сік лимона до смаку;

– хліб.

В це мʼясо ви закохаєтеся: дивіться відео

Приготування:

Свинячий ошийок наріжте зручними шматками для смаження. В окрему миску всипте чорний чай, залийте його окропом і залиште настоятися на кілька хвилин, щоб напій став міцним та ароматним. Після цього процідіть чай і дайте йому трохи охолонути, щоб він був теплим, але не гарячим. До м’яса додайте розмарин, базилік, коріандр, чорний духмяний перець, сіль і гвоздику. Влийте заварений чай і добре перемішайте, щоб кожен шматок м’яса був покритий маринадом. Накрийте ємність кришкою або плівкою та залиште маринуватися на 8 – 12 годин у холодильнику. За цей час ошийок добре просочиться спеціями, чаєм і стане ароматнішим. Перед приготуванням дістаньте м’ясо з маринаду й дайте йому трохи постояти при кімнатній температурі. Далі смажте ошийок на мангалі, грилі або пательні до рум’яної скоринки та повної готовності всередині. Для подачі синю цибулю наріжте тонкими півкільцями, додайте подрібнену петрушку, трохи солі, сумах і сік лимона. Добре перемішайте й залиште на кілька хвилин, щоб цибуля стала м’якшою. Подавайте готове м’ясо з маринованою цибулею, зеленню і хлібом.

Який найшвидший маринад для барбекю?

Найшвидший спосіб підготувати м’ясо до смаження – це простий, маринад, який впорається вже за 20 – 30 хвилин. За основу варто взяти: соєвий соус, сік лайма або трохи оцту, олію для рівномірного розподілу, а також ароматичні добавки на кшталт часнику чи кмину, інформує Food saver.

Якщо потрібно ще швидше, варто змінити не склад, а спосіб підготовки. Також можна пришвидшити процес, якщо цибулю чи часник не просто нарізати, а натерти до кашоподібного стану. У такому вигляді вони активніше виділяють соки й ферменти, які дозволять маринаду швидше проникнути у волокна м'яса.

Що ще приготувати на природу?

Лаваш-кебаб – це справжній хіт сезону. Його можна приготувати як з курки, так і зі свинини, усе до вашого смаку.

Він особливий ще й тим, що навіть у духовці вийде смачним та соковитим. Головне – правильний маринад і не перетримати мʼясо у вогні.