Саме тому лаваш-кебаб має всі шанси стати тією стравою, яку повторюють не один раз за сезон, повідомляє у Тікток Андрій Петренко. Все максимально швидко і просто – те, що доречно завжди!
Як приготувати лаваш-кебаб у духовці?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм фаршу зі свинини та курки;
– 100 грамів болгарського перцю;
– 100 грамів цибулі;
– 40 грамів петрушки;
– 200 мілілітрів води;
– 10 грамів солі;
– спеції до смаку;
– 300 грамів лаваша.
Приготування:
- До фаршу додайте дрібно нарізаний болгарський перець, цибулю та петрушку.
- Всипте сіль, додайте спеції до смаку й влийте воду, після чого ретельно вимішайте масу до однорідності – вона має стати соковитою та добре тримати форму.
- Лаваш розкладіть на робочій поверхні, рівномірно розподіліть по ньому підготовлений фарш тонким шаром. Далі наріжте заготовку на порційні шматки та кожен обережно сформуйте, нанизуючи на шпажки.
- Викладіть кебаби на деко або решітку й відправте в розігріту до 220 градусів духовку.
- Запікайте приблизно 15 – 20 хвилин до рум’яної скоринки зовні, при цьому всередині м’ясо залишиться соковитим і ніжним.
Що таке кебаб?
Кебаб – це не одна конкретна страва, а ціла категорія страв, які поширені на Близькому Сході та в Центральній Азії, пише Britannica. Назва походить від перського слова "кабаб", що буквально означає "смажити" або "горіти". У найпростішому розумінні йдеться про м’ясо, приготоване на відкритому вогні або сильному жарі, запіканні.
Саме цей принцип лежить в основі всіх варіацій. Найчастіше для кебабів використовують баранину, яловичину або курятину, рідше – рибу. М’ясо або нанизують на шампури, або готують на вертикальному рожні, як у випадку з денер-кебабом. Інший варіант – класичний шашлик, де шматки обсмажуються з усіх боків і зберігають соковитість усередині. Подача зазвичай проста: хліб, свіжі овочі, соус – без складних комбінацій, але з акцентом на смак.
Перед приготуванням м’ясо майже завжди маринують. Основа – оливкова олія та лимонний сік, до яких додають спеції. Набір може змінюватися залежно від регіону: часник, чорний перець, паприка, іноді гостріші приправи.
Окрема категорія – кафта. Це вже не шматки м’яса, а фарш, змішаний зі спеціями, іноді з додаванням горіхів або зелені. Його формують у видовжені котлети чи кульки й також готують на вогні. До кебабів часто додають овочі – баклажани, помідори, цибулю, інколи картоплю. Їх готують поруч із м’ясом або окремо, але завжди без складної обробки.
Як приготувати ідеальний кебаб?
Щоб практично будь-який кебаб вийшов рівномірно просмаженим і не пересох, варто звернути увагу не лише на маринад, а й на дрібні технічні деталі, повідомляє Simply recipes. Найзручніше використовувати металеві шампури – вони швидко нагріваються і передають тепло всередину шматків. Якщо ж під рукою тільки дерев’яні шпажки, їх потрібно заздалегідь замочити у воді приблизно на 30 хвилин – це запобігає підгорянню під час смаження.
М’ясо на шампурі не варто нанизувати щільно. Краще чергувати шматки з овочами і залишати невеликі проміжки – так жар розподіляється рівномірніше, і кожен елемент готується без сирих ділянок усередині. Для стабільності часто використовують подвійні шампури – це спрощує перевертання і не дає шматкам прокручуватися.
