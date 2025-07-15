Повернуть у безтурботне дитинство: глазуровані сирки, яких не знайти в магазині

Глазуровані сирки, що навіюють спогади з дитинства, можна легко приготувати вдома, не використовуючи ніяких спеціальних приладів. Тонкий смак цих вершкових ласощів підкреслить солодка курага або родзинки.

Цей смачний десерт не потребує ні особливих умінь, ні наявності духовки. Рецептом домашніх глазурованих сирків ділиться 24 Канал з посиланням на News24.

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Як зробити глазуровані сирки вдома?

Час: 25 хвилин (2 години на застигання)

25 хвилин (2 години на застигання) Порції: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 50 грамів шоколаду;

– 1 столова ложка сметани;

– 2 столові ложки цукру;

– 100 грамів кураги, родзинок або фініків;

– 1 столова ложка ванільного цукру.

Приготування:

Розітріть до однорідної маси сир зі сметаною, цукром і ваніллю. Курагу замочіть у теплій воді на 10 хвилин, щоб розм'якла, і перекрутіть на м'ясорубці.

Шоколад натріть на дрібній тертці.

Тепер сформуйте кульки. Для цього руки змочіть водою, викладіть на долоню 1 столову ложку сирної маси, розплескайте її. На середину покладіть 0,5 чайної ложки кураги та зліпіть кульку.

Обваляйте в шоколаді й покладіть в холодильник для застигання. Через 1 – 2 години глазуровані сирки можна куштувати.

Смачного!

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