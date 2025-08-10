10 серпня, 14:01
Не відрізнити від магазинних: готуємо іриски з 3 інгредієнтів, які завжди є вдома
Основні тези
- Домашні іриски – смаколики з ніжним вершковим смаком та спокусливим ароматом карамелі.
- Для приготування солодощів знадобиться мінімальний набір продуктів та 30 хвилин часу.
Батьки можуть побалувати своїх дітей домашніми солодощами без необхідності йти в магазин. З трьома інгредієнтами, які завжди є на кухні, створити ласощі ще ніколи не було так просто.
Мовиться про м'які й ніжні іриски – улюблені солодощі дитинства у багатьох людей. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом ідеальних ірисок.
Як приготувати іриски вдома?
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 600 грамів сметани 20%;
– 600 грамів цукру;
– 70 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Спочатку перелийте сметану в каструлю та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння.
- Коли сметана закипіла, додайте цукор. Потрібно щоб він повністю розчинився, тоді зменште вогонь і готуйте до карамельного кольору, постійно помішуючи. Тепер додайте масло.
- Масу, що вийшла, вилийте у форму на пергамент або силіконову форму. Залиште, щоб охолола.
- Після цього можете різати іриски на порційні шматки і смакувати.
Готово!
