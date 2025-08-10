Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Не відрізнити від магазинних: готуємо іриски з 3 інгредієнтів, які завжди є вдома
10 серпня, 14:01
1

Не відрізнити від магазинних: готуємо іриски з 3 інгредієнтів, які завжди є вдома

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Домашні іриски – смаколики з ніжним вершковим смаком та спокусливим ароматом карамелі.
  • Для приготування солодощів знадобиться мінімальний набір продуктів та 30 хвилин часу.  

Батьки можуть побалувати своїх дітей домашніми солодощами без необхідності йти в магазин. З трьома інгредієнтами, які завжди є на кухні, створити ласощі ще ніколи не було так просто.

Мовиться про м'які й ніжні іриски – улюблені солодощі дитинства у багатьох людей. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом ідеальних ірисок.

Як приготувати іриски вдома?

  • Час: 1 година
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 600 грамів сметани 20%; 
– 600 грамів цукру; 
– 70 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Спочатку перелийте сметану в каструлю та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння.
     
  2. Коли сметана закипіла, додайте цукор. Потрібно щоб він повністю розчинився, тоді зменште вогонь і готуйте до карамельного кольору, постійно помішуючи. Тепер додайте масло.
     
  3. Масу, що вийшла, вилийте у форму на пергамент або силіконову форму. Залиште, щоб охолола. 
     
  4. Після цього можете різати іриски на порційні шматки і смакувати. 

Готово!

