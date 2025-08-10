Батьки можуть побалувати своїх дітей домашніми солодощами без необхідності йти в магазин. З трьома інгредієнтами, які завжди є на кухні, створити ласощі ще ніколи не було так просто.

Мовиться про м'які й ніжні іриски – улюблені солодощі дитинства у багатьох людей. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом ідеальних ірисок. Читайте також Просто змішати, і в духовку: ніжна сирна запіканка, яка виходить пишною та без борошна Як приготувати іриски вдома? Час: 1 година

1 година Порції: 1 Інгредієнти:

– 600 грамів сметани 20%;

– 600 грамів цукру;

– 70 грамів вершкового масла. Приготування: Спочатку перелийте сметану в каструлю та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння.

Коли сметана закипіла, додайте цукор. Потрібно щоб він повністю розчинився, тоді зменште вогонь і готуйте до карамельного кольору, постійно помішуючи. Тепер додайте масло.

Масу, що вийшла, вилийте у форму на пергамент або силіконову форму. Залиште, щоб охолола.

Після цього можете різати іриски на порційні шматки і смакувати. Готово! Теж приготуйте: тістечка "Картопля", які повернуть у дитинство.