10 августа, 14:01
Не отличить от магазинных: готовим ириски из 3 ингредиентов, которые всегда есть дома
Основні тези
- Домашние ириски – вкусности с нежным сливочным вкусом и соблазнительным ароматом карамели.
- Для приготовления сладостей понадобится минимальный набор продуктов и 30 минут времени.
Родители могут побаловать своих детей домашними сладостями без необходимости идти в магазин. С тремя ингредиентами, которые всегда есть на кухне, создать лакомство еще никогда не было так просто.
Говорится о мягких и нежных ирисках – любимые сладости детства у многих людей. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом идеальных ирисок.
Как приготовить ириски дома?
- Время: 1 час
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 600 граммов сметаны 20%;
– 600 граммов сахара;
– 70 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Сначала перелейте сметану в кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до кипения.
- Когда сметана закипела, добавьте сахар. Нужно чтобы он полностью растворился, тогда уменьшите огонь и готовьте до карамельного цвета, постоянно помешивая. Теперь добавьте масло.
- Массу, что получилась, вылейте в форму на пергамент или силиконовую форму. Оставьте, чтобы остыла.
- После этого можете резать ириски на порционные куски и смаковать.
Готово!
