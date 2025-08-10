Родители могут побаловать своих детей домашними сладостями без необходимости идти в магазин. С тремя ингредиентами, которые всегда есть на кухне, создать лакомство еще никогда не было так просто.

Говорится о мягких и нежных ирисках – любимые сладости детства у многих людей. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом идеальных ирисок. Как приготовить ириски дома? Время: 1 час

1 час Порции: 1 Ингредиенты:

– 600 граммов сметаны 20%;

– 600 граммов сахара;

– 70 граммов сливочного масла. Приготовление: Сначала перелейте сметану в кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до кипения.

Когда сметана закипела, добавьте сахар. Нужно чтобы он полностью растворился, тогда уменьшите огонь и готовьте до карамельного цвета, постоянно помешивая. Теперь добавьте масло.

Массу, что получилась, вылейте в форму на пергамент или силиконовую форму. Оставьте, чтобы остыла.

Массу, что получилась, вылейте в форму на пергамент или силиконовую форму. Оставьте, чтобы остыла.

После этого можете резать ириски на порционные куски и смаковать. Готово!