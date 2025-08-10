Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Не отличить от магазинных: готовим ириски из 3 ингредиентов, которые всегда есть дома
10 августа, 14:01
1

Не отличить от магазинных: готовим ириски из 3 ингредиентов, которые всегда есть дома

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Домашние ириски – вкусности с нежным сливочным вкусом и соблазнительным ароматом карамели.
  • Для приготовления сладостей понадобится минимальный набор продуктов и 30 минут времени.

Родители могут побаловать своих детей домашними сладостями без необходимости идти в магазин. С тремя ингредиентами, которые всегда есть на кухне, создать лакомство еще никогда не было так просто.

Говорится о мягких и нежных ирисках – любимые сладости детства у многих людей. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом идеальных ирисок.

Читайте также Просто смешать, и в духовку: нежная творожная запеканка, которая получается пышной и без муки

Как приготовить ириски дома?

  • Время: 1 час
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 600 граммов сметаны 20%; 
– 600 граммов сахара; 
– 70 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Сначала перелейте сметану в кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до кипения.
     
  2. Когда сметана закипела, добавьте сахар. Нужно чтобы он полностью растворился, тогда уменьшите огонь и готовьте до карамельного цвета, постоянно помешивая. Теперь добавьте масло.
     
  3. Массу, что получилась, вылейте в форму на пергамент или силиконовую форму. Оставьте, чтобы остыла. 
     
  4. После этого можете резать ириски на порционные куски и смаковать.

Готово!

Тоже приготовьте: пирожные "Картошка", которые вернут в детство.