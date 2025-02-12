"Кабаноси більше не купую": Ектор показав, як приготувати оригінальний перекус під серіал
Часто важко визначитися із закусками до фільму, й зазвичай вибір припадає на магазинні чипси, сухарики та інші хрустики. Але набагато смачнішими будуть смаколики, приготовлені самотужки. І ними можуть стати домашні кабаноси.
Виявляється, зробити їх самому досить просто. 24 Канал з посиланням на зіркового телекухаря Ектора Хіменес-Браво ділиться рецептом домашніх кабаносів.
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Домашні кабаноси від Ектора
- Час: 4 години
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 600 грамів курячого філе;
– сіль, перець чорний – до смаку;
– 0,5 чайної ложки сухого часнику;
– 0,5 чайної ложки паприки солодкої;
– 0,5 чайної ложки чилі сухого.
Як приготувати курячі кабаноси вдома: дивіться відео
Приготування:
- Куряче філе наріжте та пропустіть через м'ясорубку.
- Додайте до фаршу сіль і спеції, перемішайте.
- Помістіть фарш у кондитерський мішок або пакет-слайдер.
- Сформуйте ковбаски на пергаменті та сушіть у духовці при температурі 60 – 70 градусів протягом 3 – 4 годин.
- Після цього дістаньте їх, остудіть та подавайте до столу.
Смачного!
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