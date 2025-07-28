28 липня, 16:06
Діти будуть в захваті: домашні желейки "Haribo" з 2 інгредієнтів
Основні тези
- Мармеладні ведмедики – це солодощі, які надзвичайно полюбляють діти. Але магазинний продукт має сумнівну якість.
- Тому краще приготувати їх вдома, витрачаючи мінімум коштів та часу. Такі мармеладні цукерки матимуть ідеальний смак, аромат та вигляд.
Желейні ведмедики вже давно є улюбленим десертом серед дітей. Приготувати їх в домашніх умовах напрочуд просто, ще й можна проконтролювати склад ласощів.
Результат задовольнить не лише юні смакові рецептори, а й усю родини. Як приготувати домашні желейки "Haribo" всього з 2 інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @lukostalife.
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Як зробити домашні желейки з 2 інгредієнтів?
- Час: 15 – 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів улюбленого соку;
– 15 грамів желатину.
Приготування:
- Желатин залийте соком і залиште набрякати. Тоді поставте на вогонь, розтопіть, але не доводьте до кипіння.
- Зніміть з вогню, й за допомогою шприца розлийте у формочки.
- Тепер помістіть форми у холодильник на 1 годину. Дістаньте желейки та смакуйте.
Готово!
Сподобався рецепт? Тоді зробіть і смачний і корисний мармелад.