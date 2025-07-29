29 липня, 16:17
Ідеально на зиму – джем з червоної смородини: бабусин рецепт
Основні тези
- Джем з червоної смородини виходить із кислинкою, у міру солодким та густим.
- Його смачно намазувати на булку до чаю і як начинку до солодкої випічки.
Приготування джему – чудовий спосіб продовжити літні смаки взимку. Домашнє варення може стати ідеальним доповненням до чаю, млинців, сирників і тостів.
Наприклад, можна закрити на зиму джем з червоної смородини. Цей рецепт не вимагає багато інгредієнтів, а результат завжди тішить, пише 24 Канал з посиланням на Ми-Україна.
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Як заготувати на зиму джем із червоної смородини?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 кілограми червоної смородини;
– 700 грамів цукру;
– 150 мілілітрів води.
Приготування:
- Для початку підготуйте ягоди: акуратно зніміть смородину з гілочок, видаліть пошкоджені плоди та ретельно промийте під струменем води. Дайте стекти зайвій волозі.
- Покладіть смородину у велику каструлю з товстим дном, додайте воду і поставте на середній вогонь. Коли маса закипить, проваріть її 3 – 5 хвилин, щоб ягоди почали розм'якшуватись.
- Зніміть з вогню і подрібніть суміш у блендері до однорідної маси. За бажанням, можна перетерти пюре через сито – тоді джем буде без кісточок і шкірки, з більш гладкою текстурою.
- До отриманого ягідного пюре додайте цукор і знову поставте каструлю на середній вогонь. Постійно помішуючи, варіть джем протягом 30 – 40 хвилин. У процесі він почне густіти, але пам'ятайте – остаточна консистенція сформується лише після повного охолодження.
- Поки джем вариться, простерилізуйте банки і кришки. Гарячу ягідну масу розлийте по підготовлених банках, герметично закрийте і переверніть догори дном. Укутайте банки рушником і залиште до повного охолодження.
Готово!
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