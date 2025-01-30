Своє завжди краще: випікаємо домашній хліб, який кращий за будь-які булочки

Домашній хліб – це не так складно, як здається. А результат подарує такі емоції, що ви захочете робити його ледь не щодня.

Ароматний домашній хліб повинна вміти готувати кожна господиня. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька", з яким у вас не виникне труднощів, а результат точно перевершить усі очікування. Читайте також Подруги лопнуть від заздрощів, коли ви скинете їм фото: піца-"бомбочки", які визнали шедевром Рецепт домашнього хліба Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8 Інгредієнти:

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 60 грамів цукру;

– 8 грамів сухих дріжджів;

– 1 яйце + 1 білок;

– 600 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 60 грамів вершкового масла;

– 1 жовток + 2 чайні ложки молока (для змащування). Приготування: Тепле молоко змішуємо з цукром та дріжджами. Накриваємо рушником та залишаємо на 5 – 10 хвилин. Додаємо яйце і перемішуємо. Просіюємо борошно, додаємо сіль та замішуємо тісто. Перекладаємо тісто на стіл, додаємо вершкове масло та вимішуємо тісто, поки воно не стане гладким. Накриваємо тісто плівкою та залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. Якщо тісто липке, можна додати трішки борошна. Посипаємо стіл борошном. Ділимо тісто на 2 частини. Кожну розкачуємо, змащуємо вершковим маслом та згортаємо краї. Злегка розкачуємо знову та згортаємо у рулет. Робимо 5 – 6 надрізів по ширині. Залишаємо під рушником ще на 20 хвилин. Змащуємо хлібці збитим жовтком з молоком. Випікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах. Смачного! Смачніше, ніж морква: як приготувати перець по-корейськи.