І близько не стоїть біля магазинного: готуємо неймовірно смачний домашній кетчуп

Кетчуп – улюблений соус, який ми використовуємо до різноманітних страв протягом усього року. І варто всього один раз приготувати домашній, щоб назавжди відмовитись від покупного.

Це зробити зовсім не складно, а ще приємніше його смакувати. 24 Канал з посиланням на UA Vestnik розповідає, як приготувати домашній кетчуп з помідорів. Читайте також Не така, як завжди: горіхова паста для бутербродів за 15 хвилин Домашній кетчуп – рецепт Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 2 столові ложки крохмалю;

– 1 чайна ложка солі;

– 100 грамів цукру;

– 20 грамів оцту;

– 1 столова ложка приправи для корейської моркви. Приготування: Насамперед зробіть томатний сік. Помідори розріжте на 4 – 6 частин, закладіть у каструлю та варіть на середньому вогні 30 хвилин. Періодично помішуйте.

Після того, як цей час сплив, каструлю зніміть з плити та дайте вистигнути. Тоді помідорову суміш пропустіть через сито.

Поверніть сік на плиту та додайте всі інші інгредієнти, окрім оцту та крохмалю. Овочеву масу доведіть до кипіння та дайте їй проваритись ще 30 хвилин.

Тоді розведіть крохмаль у холодній воді та повільно введіть його у каструлю. Ще раз доведіть все до кипіння, влийте оцет та варіть протягом 10 хвилин. Кетчуп готовий.

Тепер простерилізуйте банки та розлийте в них соус. Закатайте кришками. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і найніжніший паштет з курячої печінки.