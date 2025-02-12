Це зробити зовсім не складно, а ще приємніше його смакувати. 24 Канал з посиланням на UA Vestnik розповідає, як приготувати домашній кетчуп з помідорів.
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Домашній кетчуп – рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 2 столові ложки крохмалю;
– 1 чайна ложка солі;
– 100 грамів цукру;
– 20 грамів оцту;
– 1 столова ложка приправи для корейської моркви.
Приготування:
- Насамперед зробіть томатний сік. Помідори розріжте на 4 – 6 частин, закладіть у каструлю та варіть на середньому вогні 30 хвилин. Періодично помішуйте.
- Після того, як цей час сплив, каструлю зніміть з плити та дайте вистигнути. Тоді помідорову суміш пропустіть через сито.
- Поверніть сік на плиту та додайте всі інші інгредієнти, окрім оцту та крохмалю. Овочеву масу доведіть до кипіння та дайте їй проваритись ще 30 хвилин.
- Тоді розведіть крохмаль у холодній воді та повільно введіть його у каструлю. Ще раз доведіть все до кипіння, влийте оцет та варіть протягом 10 хвилин. Кетчуп готовий.
- Тепер простерилізуйте банки та розлийте в них соус. Закатайте кришками.
Смачного!
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