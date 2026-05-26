26 травня, 11:57
Домашній квас змусить забути про "газировку" навіть дітей: легкий рецепт, який точно вдасться
Смачні прохолодні напої – ідеальна відповідь на спекотну погоду. І кращого рішення, аніж домашній квас, просто не знайти!
Якщо раніше від приготування домашнього квасу вас відлякував довгий процес – то це вже у минулому. Чудовий напій можна отримати мінімальними зусиллями, потрібно буде лише дати йому трішки часу, щоб він настоявся, розповідає TikTok gotuem_z_ketrin.
Читайте також Легендарний десерт "Лоліта" з 2 інгредієнтів: це буде ваш улюблений рецепт на літо
Як легко приготувати домашній квас?
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка розчинної кави;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 1 стакан цукру;
– жменя родзинок;
– 2,5 літра води (1 літр теплої і 1,5 літра холодної)
Чудовий домашній напій за хвилини: дивіться відео
Приготування:
- У глибоку ємність висипте всі сухі компоненти, залийте теплою водою та ретельно все перемішайте до повного розчинення.
- Слідом влийте холодну воду, щільно закрийте посудину кришкою і виставте її на сонце.
- Усього через 2 – 3 години освіжаючий напій буде повністю готовий до споживання, найкраще вживати охолодженим.