Не нашкодить фігурі, а смакуватиме особливо: готуємо домашній майонез без яєць за 2 хвилини

Майонез часто відсувають на другий план через його високу калорійність і пов'язані з цим проблеми зі здоров'ям. Однак, приготування домашнього майонезу – здорова альтернатива, яка дозволить насолоджуватися соусом без шкоди для фігури.

Безяєчна версія майонезу не лише вважається безпечнішою для споживання, але й може похвалитися довшим терміном зберігання. При цьому на смак майже така сама, як класичний провансаль, пише 24 Канал з посиланням на UA.press.

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Натуральний майонез без яєць

Час: 2 хвилини

2 хвилини Порції: 1

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів рафінованої оливкової олії;

– 75 мілілітрів молока;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка соку лимона.

Приготування:

З'єднайте олію з молоком та перемішайте за допомогою ложки. Тоді пів хвилини перебийте блендером для густої консистенції.

Введіть прянощі, сіль і гірчицю. Любителі пікантних закусок можуть додати дрібно нарізаний часник, подрібнену зелень та інші спеції.

Доведіть до однорідного стану. І майонез готовий до вживання одразу.

Смачного!

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