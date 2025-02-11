Досить купувати його в магазині: домашній майонез на варених яйцях від фіналістки "МастерШеф"

Майонез – це соус, без якого не обійтися. І його так легко можна приготувати вдома та бути впевненим в користі продукту!

Часто у багатьох виникають сумніви щодо користі придбаного майонезу. 24 Канал пропонує назавжди позбутися цих роздумів з рецептом суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко, яким вона поділилася у своєму інстаграмі. Читайте також Сода чи розпушувач: як зрозуміти, що краще додати у тісто для ідеального результату Рецепт домашнього майонезу Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 50 мілілітрів лляної олії;

– 50 – 100 мілілітрів води (регулювати густину);

– чайна ложка солі;

– сік четвертинки лимона;

– 8 листочків базиліку. Приготування: Зваріть яйця та очистіть. Помістіть усі інгредієнти у чашу блендера. Додавайте воду поступово, залежно від того, яка густина майонезу вам більше до вподоби. Смачного! Чай буде особливо смачним: секрет напою, яким користуються в Китаї.