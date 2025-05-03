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3 травня, 16:35
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Так, це реально: готуємо домашній майонез за 60 секунд

Марта Касіянчук

У світі, де все більше уваги приділяється здоров'ю та гарному самопочуттю, споживачі часто спантеличені довжелезними переліками складу продуктів. Тим, хто все ще купує майонез у магазині, слід усвідомити, що існує більш здоровий варіант.

Домашній майонез не тільки не поступається на смак, але й є більш поживною альтернативою. Для того, щоб приготувати майонез треба 6 інгредієнтів та 60 секунд максимум, розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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Домашній майонез

  • Час: 1 хвилина
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 200 мілілітрів рафінованої олії;
– 1 чайна ложка лагідної гірчиці;
– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Візьміть півлітрову скляну банку, вбийте свіже яйце, але так, щоб жовток не розтікся. Додайте сіль, цукор, олію, гірчицю та лимонний сік.
     
  2. Опустіть блендер у банку так, щоб він захопив жовток і збивайте протягом 30 секунд, не підіймаючи блендер.
     
  3. Після цього ще 10 – 15 секунд збийте рухами вгору-вниз – все, майонез готовий.

Смачного!

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