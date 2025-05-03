Домашний майонез не только не уступает по вкусу, но и является более питательной альтернативой. Для того чтобы приготовить майонез надо 6 ингредиентов и 60 секунд максимум, рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.

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Домашний майонез

Время: 1 минута

1 минута Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 200 миллилитров рафинированного масла;

– 1 чайная ложка мягкой горчицы;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Возьмите полулитровую стеклянную банку, вбейте свежее яйцо, но так, чтобы желток не растекся. Добавьте соль, сахар, масло, горчицу и лимонный сок.

Опустите блендер в банку так, чтобы он захватил желток и взбивайте в течение 30 секунд, не поднимая блендер.

После этого еще 10 – 15 секунд взбейте движениями вверх-вниз – все, майонез готов.

Приятного аппетита!

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