Домашній майонез не тільки не поступається на смак, але й є більш поживною альтернативою. Для того, щоб приготувати майонез треба 6 інгредієнтів та 60 секунд максимум, розповідає 24 Канал з посиланням на News24.
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Домашній майонез
- Час: 1 хвилина
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 200 мілілітрів рафінованої олії;
– 1 чайна ложка лагідної гірчиці;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Візьміть півлітрову скляну банку, вбийте свіже яйце, але так, щоб жовток не розтікся. Додайте сіль, цукор, олію, гірчицю та лимонний сік.
- Опустіть блендер у банку так, щоб він захопив жовток і збивайте протягом 30 секунд, не підіймаючи блендер.
- Після цього ще 10 – 15 секунд збийте рухами вгору-вниз – все, майонез готовий.
Смачного!
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