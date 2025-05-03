Домашній майонез не тільки не поступається на смак, але й є більш поживною альтернативою. Для того, щоб приготувати майонез треба 6 інгредієнтів та 60 секунд максимум, розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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Домашній майонез

Час: 1 хвилина

1 хвилина Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 200 мілілітрів рафінованої олії;

– 1 чайна ложка лагідної гірчиці;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Візьміть півлітрову скляну банку, вбийте свіже яйце, але так, щоб жовток не розтікся. Додайте сіль, цукор, олію, гірчицю та лимонний сік.

Опустіть блендер у банку так, щоб він захопив жовток і збивайте протягом 30 секунд, не підіймаючи блендер.

Після цього ще 10 – 15 секунд збийте рухами вгору-вниз – все, майонез готовий.

Смачного!

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