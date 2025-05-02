24 Канал з посиланням на WomanLife ділиться рецептом намазки на хліб з лікарською ковбасою. Скуштувавши її всього раз – звичайних бутербродів зі шматком ковбаси вже не захочеться.
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Намазка з лікарською ковбасою
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів лікарської ковбаси;
– 2 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 50 грамів вершкового масла;
– спеції – за бажанням.
Приготування:
- Лікарську ковбасу натріть на великій тертці. Так само зробіть з яйцями та твердим сиром. За бажанням можна зробити структуру однорідною. Просто перемеліть все разом у блендері.
- Отриману масу змішайте з м'яким маслом. Додайте спеції на смак.
- А тепер скоріше нарізайте хліб та куштуйте оригінальну намазку.
Смачного!
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