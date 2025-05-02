24 Канал со ссылкой на WomanLife делится рецептом намазки на хлеб с докторской колбасой. Попробовав ее всего раз – обычных бутербродов с куском колбасы уже не захочется.

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Намазка с докторской колбасой

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 200 граммов докторской колбасы;

– 2 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 50 граммов сливочного масла;

– специи – по желанию.

Приготовление:

Докторскую колбасу натрите на крупной терке. Так же сделайте с яйцами и твердым сыром. По желанию можно сделать структуру однородной. Просто перемелите все вместе в блендере.

Полученную массу смешайте с мягким маслом. Добавьте специи по вкусу.

А теперь скорее нарезайте хлеб и пробуйте оригинальную намазку.

Приятного аппетита!

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