Домашній плавлений сир Янтар: від магазинного не відрізнити

Плавлений сирок – ідеальна основа або намазка для перекусу. Не витрачайтеся у магазині, ви легко зробите його власними руками.

Одна з головних принад плавленого сирка – універсальність його використання. Він стане у пригоді всюди, де потрібно додати трішки ніжності, а для швидкого перекусу кращого варіанту просто не знайти, розповідає Cookpad.

Як зробити домашній плавлений сир?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів домашнього сиру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– пів чайної ложки соди;

– сіль, кріп, мускатний горіх, зелена цибуля, куркума, сушений базилік – до смаку.

Найкращий перекус / Фото Freepik

Приготування:

Домашній сир подрібніть блендером або протріть через сито до гладкої маси без грудочок. Додайте яйце, вершкове масло й соду, добре перемішайте. Посоліть, всипте сушений базилік та улюблені спеції. Перекладіть масу в сотейник і нагрівайте на слабкому вогні, постійно помішуючи, доки вона повністю не розплавиться й не стане однорідною. Щойно з’являться перші бульбашки – знімайте з плити, не перегрівайте. Вмішайте подрібнений кріп і зелену цибулю, розкладіть гарячий сир у підготовлені ємності та дайте охолонути.

Як вибрати якісний домашній сир?

Дивіться на колір та текстуру. Свіжий домашній сир має бути білого або приємного кремового кольору, але обов’язково рівномірного.

Якщо бачите жовтуватий відтінок, це може означати, що сир залежався і почав підсихати. За структурою він має бути зернистим, злегка вологим, але не плавати в сироватці, розповідає Moje gotowanie.

Якщо сир занадто однорідний, як паста, то є ймовірність, що в нього додавали рослинні жири. Якщо ви чуєте різкий кислий запах – сир вже перестояв і вже почав бродити. Хоча повна відсутність запаху або легкий дріжджовий аромат мають вас насторожити.

