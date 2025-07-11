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11 липня, 13:29
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Ніякої мороки – змішав і готово: сир "Філадельфія" в домашніх умовах з 4 інгредієнтів

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Для приготування домашнього вершкового сиру потрібні сметана, кефір, сіль та лимонний сік.
  • Просто змішайте до однорідності, залиште стікати і вже за 12 годин отримаєте 500 грамів готового вершкового сиру.

Вершковий сир – це смачний молочний продукт, який має багатий, ніжний смак і кремову консистенцію. Його можна використовувати в різних кулінарних експериментах – від намазування на хліб до десертних кремів.

24 Канал з посиланням на ua.новини ділиться рецептом ідеального вершкового сиру. В результаті виходить близько 500 грамів готового продукту.

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Вершковий сир

  • Час: 12 годин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 400 грамів сметани 20%;
– 300 грамів йогурту;
– 0,5 чайної ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

  1. В сметану додайте натуральний йогурт без наповнювачів. Також додайте лимонний сік і сіль. Перемішайте до однорідної маси.
     
  2. На глибоку миску поставте сито, а в нього марлю. Викладіть масу з сиру, загорніть марлю. Зверху поставте тарілку, а на неї щось важке або чашку з водою. Помістіть на 12 годин в холодильник.
     
  3. Сироватка має повністю стекти – тоді сир буде готовий. При потребі можете ще трохи вичавити сироватку марлею.

Смачного!

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