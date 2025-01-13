Легше, ніж ви собі уявляли: готуємо домашній йогурт, який оцінять навіть найменші

13 січня 2025, 15:50
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Автор: Марта Касіянчук

Йогурти є популярним продуктом, який може стати повноцінним сніданком, або доповнити основну страву, як соус чи заправка, під час будь-якого прийому їжі. Зазвичай ми купуємо його в магазині, бо думаємо, що зробити вдома – важче.

Але, ні – приготувати домашній йогурт легше, ніж можна уявити. 24 Канал з посиланням на Apostrophe розповідає, як зробити йогурт без йогуртниці в домашніх умовах.

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Як зробити йогурт вдома

  • Час: 10 хвилин (24 години – закваска)
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 500 мілілітрів молока, 
– 2 столові ложки кисломолочного продукту.

Приготування:

  1. Магазинне молоко перелийте в каструлю і прогрійте до 42 – 45 градусів за Цельсієм.
     
  2. Додайте в тепле молоко 1 – 2 столових ложки кисломолочного продукту (кефіру, ряжанки, кислого молока чи сметани) та перемішайте.
     
  3. Накрийте кришкою, загорніть в махровий рушник або плед та відправте заквашуватися на всю ніч у тепле місце.
     
  4. Дістаньте, охолодіть та подавайте до столу.

Готово!

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