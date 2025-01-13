Легше, ніж ви собі уявляли: готуємо домашній йогурт, який оцінять навіть найменші
13 січня 2025, 15:50Читать новость на русском
Йогурти є популярним продуктом, який може стати повноцінним сніданком, або доповнити основну страву, як соус чи заправка, під час будь-якого прийому їжі. Зазвичай ми купуємо його в магазині, бо думаємо, що зробити вдома – важче.
Але, ні – приготувати домашній йогурт легше, ніж можна уявити. 24 Канал з посиланням на Apostrophe розповідає, як зробити йогурт без йогуртниці в домашніх умовах.
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Як зробити йогурт вдома
- Час: 10 хвилин (24 години – закваска)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока,
– 2 столові ложки кисломолочного продукту.
Приготування:
- Магазинне молоко перелийте в каструлю і прогрійте до 42 – 45 градусів за Цельсієм.
- Додайте в тепле молоко 1 – 2 столових ложки кисломолочного продукту (кефіру, ряжанки, кислого молока чи сметани) та перемішайте.
- Накрийте кришкою, загорніть в махровий рушник або плед та відправте заквашуватися на всю ніч у тепле місце.
- Дістаньте, охолодіть та подавайте до столу.
Готово!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте смачне та корисне гуакамоле.