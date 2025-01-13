Легше, ніж ви собі уявляли: готуємо домашній йогурт, який оцінять навіть найменші

15:50

Йогурти є популярним продуктом, який може стати повноцінним сніданком, або доповнити основну страву, як соус чи заправка, під час будь-якого прийому їжі. Зазвичай ми купуємо його в магазині, бо думаємо, що зробити вдома – важче.