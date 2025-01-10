24 Канал з посиланням на News24 розповідає, як приготувати варення з полуниці без заморожування, кип'ятіння і стерилізації. Простішого рецепта ви вже не знайдете!
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Варення з полуниці без заморожування, кип'ятіння і стерилізації
- Час: 30 хвилин – приготування (5 годин "спокою")
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 кілограми полуниці;
– 2 кілограми цукру.
Приготування:
- Ягоди добре вимийте і викладіть на сито так, щоб вони повністю встелили дно.
- Приберіть хвостики. Викладіть ягоди в місткість, посипавши цукром. Зверху також засипте цукром і відкладіть ще 200 грамів цукру на майбутнє.
- Накрийте кришкою і залиште на 4 – 5 годин, помішуючи час від часу.
- Банки вимийте і простерилізуйте разом з кришками. Розкладіть варення в банки і зверху насипте цукор – близько 2 столових ложок цукру на банку.
- Прикрутіть кришки на банку і перенесіть варення в підвал.
Така свіжа та ароматна заготовка буде зберігатися до наступного сезону.
До слова, полуничне варення стане ідеальним доповненням панкейків.