І українська співачка Злата Огнєвіч теж полюбляє саме бананові панкейки. Вона показала у своєму Інстаграмі, як готує цей сніданок – всього за 10 хвилин і з мінімальної кількості інгредієнтів, передає 24 Канал.
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Бананові панкейки за рецептом Злати Огнєвіч
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 банан;
– 1,5 ложки рисового борошна.
Як приготувати бананові панкейки: дивіться відео
Приготування:
- Суміш перебийте блендером до однорідності.
- Розігрійте пательню та змажте її невеликою кількістю олії.
- За допомогою ложки формуйте кругленькі панкейки та смажте їх з обох сторін до золотистої скоринки.
- Готові панкейки подавайте з улюбленими джемами та ягодами чи фруктами.
Смачного!
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