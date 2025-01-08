І українська співачка Злата Огнєвіч теж полюбляє саме бананові панкейки. Вона показала у своєму Інстаграмі, як готує цей сніданок – всього за 10 хвилин і з мінімальної кількості інгредієнтів, передає 24 Канал.

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Бананові панкейки за рецептом Злати Огнєвіч

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 1 банан;

– 1,5 ложки рисового борошна.

Як приготувати бананові панкейки: дивіться відео

Приготування:

Суміш перебийте блендером до однорідності.

Розігрійте пательню та змажте її невеликою кількістю олії.

За допомогою ложки формуйте кругленькі панкейки та смажте їх з обох сторін до золотистої скоринки.

Готові панкейки подавайте з улюбленими джемами та ягодами чи фруктами.

Смачного!

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