Ніжнішого зефіру просто не існує: домашній рецепт, який привабить весну

Усі вже з нетерпінням очікують, коли зима поступиться місцем теплим променям весни. Можливо, варто додавати весні "мотивації" різноманітними смаколиками?

Весна – це період свіжості та легкості. А що може бути більш ніжним та повітряним за домашній зефір? Беремо рецепт від Haps та насолоджуємося зміною декорацій природи.

Як приготувати домашній зефір?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів цукру;

– 30 грамів желатину;

– пів чайної ложки лимонної кислоти;

– чверть чайної ложки соди.

Найніжніший смаколик / Фото Freepik

Приготування:

Підготуйте желатин, заливши його половиною склянки води для набухання. Окремо у сотейнику поєднайте цукор зі 125 мілілітрами води та прогрівайте на мінімальному вогні. Постійно помішуйте суміш, доки вона не стане прозорою та не почне активно закипати. Як тільки сироп закипить, введіть у нього набряклий желатин, ретельно розмішайте до розчинення та миттєво приберіть ємність із плити. Дайте основі злегка охолонути, після чого почніть працювати міксером: збивайте масу на середній швидкості протягом 6 хвилин. Зробіть коротку паузу, щоб техніка та суміш "відпочили", а потім знову повторіть цикл збивання. У густу білу масу всипте соду та лимонну кислоту – ці компоненти додадуть зефіру необхідної легкості та балансу смаку. Продовжуйте інтенсивно збивати масу ще 10 хвилин, доки вона не стане максимально пишним. Залиште готову масу на кілька хвилин настоятися, а потім порційно висаджуйте її кондитерським шприцом або ложкою на вологу обробну дошку. Дайте зефіру час стабілізуватися, а для фінального штриха притрусіть ніжні ласощі цукровою пудрою.

Як додати в зефір ягідний сік?

Щоб надати десерту ніжного відтінку та фруктового аромату, замініть частину води для сиропу або розчинення желатину концентрованим ягідним соком (наприклад, малиновим, вишневим або полуничним). Важливо, щоб сік був добре проціджений від м’якоті та насіння, інакше текстура зефіру втратить свою ідеальну гладкість, підказує портал Smakosze.

Додавайте сік безпосередньо під час варіння сиропу або на етапі збивання маси. Зважаючи на ваші кулінарні уподобання, такий натуральний барвник зробить ласощі не лише привабливішими на вигляд, а й додасть їм приємної ягідної кислинки, яка чудово балансує солодкість цукру.

