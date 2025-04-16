Вона завжди неперевершена: домашня паска, яку готують поколіннями

Секрет ідеальної паски – терпіння та увага до деталей. Якщо все зробити правильно, то паска стане короною вашого святкового столу.

Головне у приготуванні паски – не поспішати і дати тісту добре піднятися. Тоді випічка вийде ніжною та повітряною, розповідає 24 Канал з посиланням на "Рецепти.UA".

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Рецепт домашньої паски

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 200 мілілітрів теплого молока;

– 3 яйця;

– 100 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів родзинок;

– 50 грамів цукатів;

– 1 столова ложка лимонної цедри;

– дрібка солі.

Приготування:

Родзинки залити теплою водою на 15 хвилин, після чого ретельно обсушити паперовим рушником. У глибокій мисці розчиняємо дріжджі в теплому молоці, додаємо невелику кількість цукру й борошна. Даємо суміші постояти приблизно 15 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. В окремій мисці збиваємо яйця з цукром до утворення світлої, пишної маси. Додаємо ванільний цукор, дрібку солі та лимонну цедру. У яєчну масу поступово вливаємо опару, додаючи просіяне борошно порціями. Замішуємо м’яке тісто. Після цього вмішуємо розм’якшене вершкове масло, родзинки й цукати. Вимішуємо до тих пір, поки тісто не стане гладким та еластичним. Накриваємо тісто рушником або плівкою й залишаємо в теплому місці на 1 – 1,5 години, щоб воно добре підросло. Коли тісто збільшиться в об’ємі, розкладаємо його у форми, заповнюючи їх приблизно на дві третини. Знову накриваємо та даємо постояти ще пів години. Випікаємо паски у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 – 40 хвилин, до появи апетитної золотистої скоринки.

Смачного!

Секрети, перевірені досвідом: що робити, щоб паска не кришилася.