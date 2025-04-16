Главное в приготовлении паски – не спешить и дать тесту хорошо подняться. Тогда выпечка получится нежной и воздушной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Рецепты.UA".
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Рецепт домашней паски
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 10 граммов сухих дрожжей 10 граммов сухих дрожжей;
– 200 миллилитров теплого молока;
– 3 яйца;
– 100 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– 1 столовая ложка лимонной цедры;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Изюм залить теплой водой на 15 минут, после чего тщательно обсушить бумажным полотенцем.
- В глубокой миске растворяем дрожжи в теплом молоке, добавляем небольшое количество сахара и муки. Даем смеси постоять примерно 15 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром до образования светлой, пышной массы. Добавляем ванильный сахар, щепотку соли и лимонную цедру.
- В яичную массу постепенно вливаем опару, добавляя просеянную муку порциями. Замешиваем мягкое тесто.
- После этого вмешиваем размягченное сливочное масло, изюм и цукаты. Вымешиваем до тех пор, пока тесто не станет гладким и эластичным.
- Накрываем тесто полотенцем или пленкой и оставляем в теплом месте на 1 – 1,5 часа, чтобы оно хорошо подросло.
- Когда тесто увеличится в объеме, раскладываем его в формы, заполняя их примерно на две трети. Снова накрываем и даем постоять еще полчаса.
- Выпекаем паски в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 – 40 минут, до появления аппетитной золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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