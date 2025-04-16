Главное в приготовлении паски – не спешить и дать тесту хорошо подняться. Тогда выпечка получится нежной и воздушной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Рецепты.UA".

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Рецепт домашней паски

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 10 граммов сухих дрожжей 10 граммов сухих дрожжей;

– 200 миллилитров теплого молока;

– 3 яйца;

– 100 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов;

– 1 столовая ложка лимонной цедры;

– щепотка соли.

Приготовление:

Изюм залить теплой водой на 15 минут, после чего тщательно обсушить бумажным полотенцем. В глубокой миске растворяем дрожжи в теплом молоке, добавляем небольшое количество сахара и муки. Даем смеси постоять примерно 15 минут, чтобы дрожжи активизировались. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром до образования светлой, пышной массы. Добавляем ванильный сахар, щепотку соли и лимонную цедру. В яичную массу постепенно вливаем опару, добавляя просеянную муку порциями. Замешиваем мягкое тесто. После этого вмешиваем размягченное сливочное масло, изюм и цукаты. Вымешиваем до тех пор, пока тесто не станет гладким и эластичным. Накрываем тесто полотенцем или пленкой и оставляем в теплом месте на 1 – 1,5 часа, чтобы оно хорошо подросло. Когда тесто увеличится в объеме, раскладываем его в формы, заполняя их примерно на две трети. Снова накрываем и даем постоять еще полчаса. Выпекаем паски в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 – 40 минут, до появления аппетитной золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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