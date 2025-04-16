Головне у приготуванні паски – не поспішати і дати тісту добре піднятися. Тоді випічка вийде ніжною та повітряною, розповідає 24 Канал з посиланням на "Рецепти.UA".
Читайте також Прозорий і смачний: великодній холодець, який гості розхвалюватимуть наввипередки
Рецепт домашньої паски
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 200 мілілітрів теплого молока;
– 3 яйця;
– 100 грамів вершкового масла;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів родзинок;
– 50 грамів цукатів;
– 1 столова ложка лимонної цедри;
– дрібка солі.
Приготування:
- Родзинки залити теплою водою на 15 хвилин, після чого ретельно обсушити паперовим рушником.
- У глибокій мисці розчиняємо дріжджі в теплому молоці, додаємо невелику кількість цукру й борошна. Даємо суміші постояти приблизно 15 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
- В окремій мисці збиваємо яйця з цукром до утворення світлої, пишної маси. Додаємо ванільний цукор, дрібку солі та лимонну цедру.
- У яєчну масу поступово вливаємо опару, додаючи просіяне борошно порціями. Замішуємо м’яке тісто.
- Після цього вмішуємо розм’якшене вершкове масло, родзинки й цукати. Вимішуємо до тих пір, поки тісто не стане гладким та еластичним.
- Накриваємо тісто рушником або плівкою й залишаємо в теплому місці на 1 – 1,5 години, щоб воно добре підросло.
- Коли тісто збільшиться в об’ємі, розкладаємо його у форми, заповнюючи їх приблизно на дві третини. Знову накриваємо та даємо постояти ще пів години.
- Випікаємо паски у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 – 40 хвилин, до появи апетитної золотистої скоринки.
Смачного!
Секрети, перевірені досвідом: що робити, щоб паска не кришилася.