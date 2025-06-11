Швидко зробити і смачно ласувати: домашнє медове печиво, без якого ви не зможете уявити чаювання
- Медове печиво стане ідеальним доповненням до сімейних посиденьок.
- Це чудова альтернатива популярним магазинним смаколикам.
Домашнє печиво – це завжди чудова альтернатива магазинним смаколикам. Тим паче, що його приготування може займати менше часу, аніж похід у магазин.
Медове печиво з начинкою точно додасть колориту та затишку вашим сімейним посиденькам. Ви можете створити власними руками те, чого не купиш у магазині. Для цього 24 Канал пропонує звернутися до рецепта порталу Ukr.Media.
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Рецепт медового печива з начинкою
- Час: 25 хвилин
- Порцій: приблизно 20 штук
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка меду;
– 220 грамів борошна;
– 3/4 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі;
– горіхи, шоколад або сухофрукти для начинки.
Приготування:
Змішайте м’яке вершкове масло з медом, цукром, дрібкою солі та яйцем до утворення однорідної суміші. Поступово додайте борошно, попередньо змішане з розпушувачем, і замісіть тісто. Воно має вийти еластичним і не липнути до рук.
Одразу сформуйте з тіста "ковбаску" і наріжте її на 20 або більше частинок.
Кожен шматочок тіста сформуйте у видовжену заготовку. Щоб надати печиву привабливої фактури, скористайтесь ложкою для меду або виделкою.
На край кожної заготовки викладіть половинку волоського горіха і загорніть тісто. За бажанням можна використати й іншу начинку: сушені фрукти, родзинки, шоколад тощо.
Готові заготовки викладіть на деко, застелене пергаментом, і випікайте приблизно 15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
Після охолодження можна посипати печиво цукровою пудрою.
Смачного!
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