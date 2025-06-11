Швидко зробити і смачно ласувати: домашнє медове печиво, без якого ви не зможете уявити чаювання

Домашнє печиво – це завжди чудова альтернатива магазинним смаколикам. Тим паче, що його приготування може займати менше часу, аніж похід у магазин.

Медове печиво з начинкою точно додасть колориту та затишку вашим сімейним посиденькам. Ви можете створити власними руками те, чого не купиш у магазині. Для цього 24 Канал пропонує звернутися до рецепта порталу Ukr.Media. Цікаво Ідеальна сімейна вечеря на літо: "човники" з кабачків з оригінальною начинкою Рецепт медового печива з начинкою Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: приблизно 20 штук Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка меду;

– 220 грамів борошна;

– 3/4 чайної ложки розпушувача;

– дрібка солі;

– горіхи, шоколад або сухофрукти для начинки. Приготування: Змішайте м’яке вершкове масло з медом, цукром, дрібкою солі та яйцем до утворення однорідної суміші. Поступово додайте борошно, попередньо змішане з розпушувачем, і замісіть тісто. Воно має вийти еластичним і не липнути до рук. Одразу сформуйте з тіста "ковбаску" і наріжте її на 20 або більше частинок. Кожен шматочок тіста сформуйте у видовжену заготовку. Щоб надати печиву привабливої фактури, скористайтесь ложкою для меду або виделкою. На край кожної заготовки викладіть половинку волоського горіха і загорніть тісто. За бажанням можна використати й іншу начинку: сушені фрукти, родзинки, шоколад тощо. Готові заготовки викладіть на деко, застелене пергаментом, і випікайте приблизно 15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Після охолодження можна посипати печиво цукровою пудрою. Смачного! Треба лише сир та цибуля: смачний перекус на всю сімʼю.