Медовое печенье с начинкой точно добавит колорита и уюта вашим семейным посиделкам. Вы можете создать собственными руками то, чего не купишь в магазине. Для этого 24 Канал предлагает обратиться к рецепту портала Ukr.Media.
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Рецепт медового печенья с начинкой
- Время: 25 минут
- Порций: примерно 20 штук
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка меда;
– 220 граммов муки;
– 3/4 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли;
– орехи, шоколад или сухофрукты для начинки.
Приготовление:
Смешайте мягкое сливочное масло с медом, сахаром, щепоткой соли и яйцом до образования однородной смеси. Постепенно добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и замесите тесто. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.
Сразу сформируйте из теста "колбаску" и нарежьте ее на 20 или более частиц.
Каждый кусочек теста сформируйте в удлиненную заготовку. Чтобы придать печенью привлекательную фактуру, воспользуйтесь ложкой для меда или вилкой.
На край каждой заготовки выложите половинку грецкого ореха и заверните тесто. По желанию можно использовать и другую начинку: сушеные фрукты, изюм, шоколад и тому подобное.
Готовые заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте примерно 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
После остывания можно посыпать печенье сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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