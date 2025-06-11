Медовое печенье с начинкой точно добавит колорита и уюта вашим семейным посиделкам. Вы можете создать собственными руками то, чего не купишь в магазине. Для этого 24 Канал предлагает обратиться к рецепту портала Ukr.Media.

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Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка меда;

– 220 граммов муки;

– 3/4 чайной ложки разрыхлителя;

– щепотка соли;

– орехи, шоколад или сухофрукты для начинки.

Приготовление:

Смешайте мягкое сливочное масло с медом, сахаром, щепоткой соли и яйцом до образования однородной смеси. Постепенно добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и замесите тесто. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.

Сразу сформируйте из теста "колбаску" и нарежьте ее на 20 или более частиц.

Каждый кусочек теста сформируйте в удлиненную заготовку. Чтобы придать печенью привлекательную фактуру, воспользуйтесь ложкой для меда или вилкой.

На край каждой заготовки выложите половинку грецкого ореха и заверните тесто. По желанию можно использовать и другую начинку: сушеные фрукты, изюм, шоколад и тому подобное.

Готовые заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте примерно 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.