Медове печиво з начинкою точно додасть колориту та затишку вашим сімейним посиденькам. Ви можете створити власними руками те, чого не купиш у магазині. Для цього 24 Канал пропонує звернутися до рецепта порталу Ukr.Media.

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Рецепт медового печива з начинкою

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: приблизно 20 штук

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка меду;
– 220 грамів борошна;
– 3/4 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі;
– горіхи, шоколад або сухофрукти для начинки.

Приготування:

  1. Змішайте м’яке вершкове масло з медом, цукром, дрібкою солі та яйцем до утворення однорідної суміші. Поступово додайте борошно, попередньо змішане з розпушувачем, і замісіть тісто. Воно має вийти еластичним і не липнути до рук.

  2. Одразу сформуйте з тіста "ковбаску" і наріжте її на 20 або більше частинок.

  3. Кожен шматочок тіста сформуйте у видовжену заготовку. Щоб надати печиву привабливої фактури, скористайтесь ложкою для меду або виделкою.

  4. На край кожної заготовки викладіть половинку волоського горіха і загорніть тісто. За бажанням можна використати й іншу начинку: сушені фрукти, родзинки, шоколад тощо.

  5. Готові заготовки викладіть на деко, застелене пергаментом, і випікайте приблизно 15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

  6. Після охолодження можна посипати печиво цукровою пудрою.

Смачного!

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