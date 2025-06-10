Ці пиріжки стануть вашими рятівниками на кожен день. Якщо у вас вдома є сир та цибуля – ваші рідні точно не залишаться голодними, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Пиріжки з цибулею та сиром

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів води;

– 150 грамів борошна;

– дрібка солі;

– вершкове масло для змащування:

начинка:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 50 грамів зеленої цибулі;

– дрібка солі;

– 1 яйце.

Приготування:

Воду змішуємо з борошном, солимо, замішуємо тісто, накриваємо і залишаємо на 10 хвилин. Інгредієнти для начинки добре перемішуємо. Тісто ділимо на 4 частини. Робочу поверхню посипаємо борошном та крохмалем. Розкачуємо тісто, змащуємо маслом, викладаємо начинку та защипаємо краї. Смажимо пиріжки на маслі під кришкою по 5 – 7 хвилин з кожного боку, до появи золотистої скоринки.

Смачного!

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