Эти пирожки станут вашими спасителями на каждый день. Если у вас дома есть сыр и лук – ваши родные точно не останутся голодными, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Пирожки с луком и творогом

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 миллилитров воды;

– 150 граммов муки;

– щепотка соли;

– сливочное масло для смазывания:

начинка:

– 200 граммов кисломолочного сыра;

– 50 граммов зеленого лука;

– щепотка соли;

– 1 яйцо.

Приготовление:

Воду смешиваем с мукой, солим, замешиваем тесто, накрываем и оставляем на 10 минут. Ингредиенты для начинки хорошо перемешиваем. Тесто делим на 4 части. Рабочую поверхность посыпаем мукой и крахмалом. Раскатываем тесто, смазываем маслом, выкладываем начинку и защипываем края. Жарим пирожки на масле под крышкой по 5 – 7 минут с каждой стороны, до появления золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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