Більше не купуватиме в магазині: готуємо печиво "Вушка" з цукром, як у дитинстві

Печиво "Вушка" з цукром – це улюблені ласощі багатьох українців ще з дитинства, які продовжують завойовувати серця ласунів і сьогодні. Хоча це смачне печиво часто купують у магазинах, його можна легко приготувати вдома.

Домашнє печиво виглядає, як магазинне, але набагато смачніше. Щоб посилити смак, варто додати трохи кориці. Рецептом "Вушок" з цукром ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Юлія Сенич. Читайте також Повітряні ласощі без цукру: яблучний зефір, який вийде у кожного Печиво "Вушка" з цукром Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 упаковка тіста листкового;

– 150 грамів цукру;

– 2 столові ложки кориці;

– 1 столова ложка вершкового масла. Як приготувати печиво "Вушка": дивіться відео Приготування: Розморожене листкове тісто змастіть розтопленим маслом і посипте цукром з корицею.

Складіть до центру, як на відео, і наріжте на шматочки, шириною 0,5 сантиметрів.

Перекладіть печиво на деко і відправте випікатися в розігрітій духовці до 200 градусів на 20 хвилин. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашнє морозиво всього з трьох інгредієнтів.