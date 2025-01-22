Більше не купуватиме в магазині: готуємо печиво "Вушка" з цукром, як у дитинстві
Печиво "Вушка" з цукром – це улюблені ласощі багатьох українців ще з дитинства, які продовжують завойовувати серця ласунів і сьогодні. Хоча це смачне печиво часто купують у магазинах, його можна легко приготувати вдома.
Домашнє печиво виглядає, як магазинне, але набагато смачніше. Щоб посилити смак, варто додати трохи кориці. Рецептом "Вушок" з цукром ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Юлія Сенич.
Читайте також Повітряні ласощі без цукру: яблучний зефір, який вийде у кожного
Печиво "Вушка" з цукром
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 упаковка тіста листкового;
– 150 грамів цукру;
– 2 столові ложки кориці;
– 1 столова ложка вершкового масла.
Як приготувати печиво "Вушка": дивіться відео
Приготування:
- Розморожене листкове тісто змастіть розтопленим маслом і посипте цукром з корицею.
- Складіть до центру, як на відео, і наріжте на шматочки, шириною 0,5 сантиметрів.
- Перекладіть печиво на деко і відправте випікатися в розігрітій духовці до 200 градусів на 20 хвилин.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашнє морозиво всього з трьох інгредієнтів.