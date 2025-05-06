6 травня, 14:12
Смачніше й не вигадаєш: готуємо всім знайоме сирне печиво
Сирне печиво завойовує популярність завдяки своїй користі для здоров'я та чудовим смаковим якостям. Виготовлене переважно з кисломолочного сиру, воно багате на білок і кальцій, що робить його вдалим вибором для дитячих перекусів.
Цю ніжну та смачну випічку зможе приготувати кожен без особливих кулінарних знань. Рецептом сирного печива ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Сирне печиво – рецепт
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів домашнього сиру;
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 400 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- Всі інгредієнти змішайте разом. З них вийде сирне тісто. Його відразу не розкачуйте, а загорніть в харчову плівку. Відправте в холодильник на 30 хвилин.
- Тепер розкачайте його так, щоб воно було тоненьким. Виріжте кола та з них сформуйте печива. Як вам подобається за формою.
- Викладіть на деко з пергаментом. Випікайте при 180 градусів протягом 25 хвилин.
Смачного!
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