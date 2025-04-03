До кави та смаколиків: легкий рецепт домашнього згущеного молока – купувати більше не захочете

Згущене молоко – чудовий додаток до кави, млинців та безлічі смаколиків. А якщо воно приготоване власноруч, то задоволення зростає у рази!

Домашнє згущене молоко має не лише особливий смак, а й додає атмосфері затишку. Робити його дуже просто і швидше, аніж йти за ним у магазин, розповідає 24 Канал. Цікаво Обманути вас не зможе ніхто: прості способи за секунду перевірити натуральність меду Рецепт домашнього згущеного молока Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 60 грамів меду або натурального сиропу. Приготування: Розчиніть кукурудзяний крохмаль у невеликій кількості молока, щоб уникнути утворення грудочок. У каструлю з товстим дном налийте залишок молока, додайте мед або сироп і доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Влийте розведений крохмаль, ретельно перемішайте і, зменшивши вогонь, варіть до загустіння та золотистого кольору (приблизно 10 – 15 хвилин). Не забувайте періодично помішувати. Зніміть з вогню, збийте блендером до однорідності, перелийте в чисту банку і дайте охолонути. Зберігайте в холодильнику до 5 днів. Смачного! Вино чи порошкова підробка: як перевірити за секунду.