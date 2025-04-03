Домашнее сгущенное молоко имеет не только особый вкус, но и добавляет атмосфере уюта. Делать его очень просто и быстрее, чем идти за ним в магазин, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт домашнего сгущенного молока
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 60 граммов меда или натурального сиропа.
Приготовление:
- Растворите кукурузный крахмал в небольшом количестве молока, во избежание образования комочков.
- В кастрюлю с толстым дном налейте остаток молока, добавьте мед или сироп и доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.
- Влейте разведенный крахмал, тщательно перемешайте и, уменьшив огонь, варите до загустения и золотистого цвета (примерно 10 – 15 минут). Не забывайте периодически помешивать.
- Снимите с огня, взбейте блендером до однородности, перелейте в чистую банку и дайте остыть.
- Храните в холодильнике до 5 дней.
Приятного аппетита!
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