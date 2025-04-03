Домашнее сгущенное молоко имеет не только особый вкус, но и добавляет атмосфере уюта. Делать его очень просто и быстрее, чем идти за ним в магазин, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт домашнего сгущенного молока

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– 60 граммов меда или натурального сиропа.

Приготовление:

Растворите кукурузный крахмал в небольшом количестве молока, во избежание образования комочков. В кастрюлю с толстым дном налейте остаток молока, добавьте мед или сироп и доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Влейте разведенный крахмал, тщательно перемешайте и, уменьшив огонь, варите до загустения и золотистого цвета (примерно 10 – 15 минут). Не забывайте периодически помешивать. Снимите с огня, взбейте блендером до однородности, перелейте в чистую банку и дайте остыть. Храните в холодильнике до 5 дней.

Приятного аппетита!

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