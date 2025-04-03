Домашнє згущене молоко має не лише особливий смак, а й додає атмосфері затишку. Робити його дуже просто і швидше, аніж йти за ним у магазин, розповідає 24 Канал.
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Рецепт домашнього згущеного молока
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока;
– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 60 грамів меду або натурального сиропу.
Приготування:
- Розчиніть кукурудзяний крохмаль у невеликій кількості молока, щоб уникнути утворення грудочок.
- У каструлю з товстим дном налийте залишок молока, додайте мед або сироп і доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи.
- Влийте розведений крохмаль, ретельно перемішайте і, зменшивши вогонь, варіть до загустіння та золотистого кольору (приблизно 10 – 15 хвилин). Не забувайте періодично помішувати.
- Зніміть з вогню, збийте блендером до однорідності, перелийте в чисту банку і дайте охолонути.
- Зберігайте в холодильнику до 5 днів.
Смачного!
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