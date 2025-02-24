Неперевершений смак дитинства: пляцок "Дрова під снігом" – готуємо за рецептом Лілії Цвіт

Ця вишнева насолода неодмінно поверне у неповторні дитячі спогади. Поєднання вишень та сметани – це те, що просто неможливо забути.

Цей пляцок також можуть називати "Смерекова хата" чи "Монастирська хата", однак суті це не змінює – кращого способу використати вишні просто не існує. 24 Канал пропонує відтворити цей шматочок насолоди за рецептом популярної Лілії Цвіт. Цікаво Пиріг "12 ложок": ніжна і повітряна італійська випічка, на приготування якої треба кілька хвилин Рецепт пляцка "Дрова під снігом" Час : 2 години + просочування

: 2 години + просочування Порцій: 10 Інгредієнти:

– 370 грамів борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сметани;

– вишні у власному соку;

крем:

– кілограм сметани;

– 150 грамів цукрової пудри;

– пачка ванільного цукру;

– згущувач для сметани. Приготування: Розітріть масло з борошном до утворення однорідної крихти. Додайте сметану і замісіть м'яке тісто. Викладіть тісто на поверхню, посипану борошном. Розділіть тісто на 15 рівних частин і сформуйте з кожної кульку. Обгорніть їх харчовою плівкою і поставте до холодильника на 30 хвилин. Розкачайте кожну кульку в довгу смужку відповідно до довжини дека, вирівнюючи краї. Викладіть на смужки вишні в рядок, загорніть у рулет і защипніть краї. Викладіть трубочки на деко, застелене пергаментом. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте протягом 20 – 30 хвилин. Для крему змішайте сметану з цукровою пудрою і загущувачем, збийте міксером до отримання однорідної маси. Змастіть тарілку для формування пляцка кремом. Викладіть щільно перший ряд трубочок (5 штук) на крем. Добре змастіть їх кремом. Наступний ряд буде складатися з чотирьох трубочок, потім з трьох, двох, і останній – з однієї. Усі ряди ретельно змащуйте кремом, заповнюючи пустоти між трубочками. Весь торт обмажте кремом з боків. Поставте пляцок у холодильник щонайменше на 12 годин для просочення. Перед подачею на стіл ще раз змастіть кремом і посипте какао. Смачного! Він зберігатиметься значно довше: науковий метод нарізання торта.