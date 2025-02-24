Этот пляцок также могут называть "Смерекова хата" или "Монастырская хата", однако сути это не меняет – лучшего способа использовать вишни просто не существует. 24 Канал предлагает воссоздать этот кусочек наслаждения по рецепту популярной Лилии Цвит.

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Рецепт пляцка "Дрова под снегом"

Время : 2 часа + пропитка

: 2 часа + пропитка Порций: 10

Ингредиенты:

– 370 граммов муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сметаны;

– вишни в собственном соку;

крем:

– килограмм сметаны;

– 150 граммов сахарной пудры;

– пачка ванильного сахара;

– загуститель для сметаны.

Приготовление:

Разотрите масло с мукой до образования однородной крошки. Добавьте сметану и замесите мягкое тесто. Выложите тесто на поверхность, посыпанную мукой. Разделите тесто на 15 равных частей и сформируйте из каждой шарик. Оберните их пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Раскатайте каждый шарик в длинную полоску в соответствии с длиной противня, выравнивая края. Выложите на полоски вишни в рядок, заверните в рулет и защипните края. Выложите трубочки на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте в течение 20 – 30 минут. Для крема смешайте сметану с сахарной пудрой и загустителем, взбейте миксером до получения однородной массы. Смажьте тарелку для формирования пляцка кремом. Выложите плотно первый ряд трубочек (5 штук) на крем. Хорошо смажьте их кремом. Следующий ряд будет состоять из четырех трубочек, затем из трех, двух, и последний – из одной. Все ряды тщательно смазывайте кремом, заполняя пустоты между трубочками. Весь торт обмажьте кремом по бокам. Поставьте пирог в холодильник минимум на 12 часов для пропитки. Перед подачей на стол еще раз смажьте кремом и посыпьте какао.

Приятного аппетита!

Он будет храниться значительно дольше: научный метод нарезания торта.